به گزارش خبرنگار مهر، محمدقاسم عموییان در مجمع انتخابات هیئت تنیس روی میز قم که غروب سه شنبه با حضور رئیس فدراسیون تنیس روی میز کشورمان در سال کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان قم برگزار شد اظهار داشت: طرح میزهای پایه کوتاه در سطح قم نتایج مثبتی در بر داشته است و زمینه ای برای ایجاد علاقمندی و استعدادیابی این رشته شده است.

وی افزود: هیئت تنیس روی میز قم با ۴ میز تنیس که به مدارس دخترانه سطح شهر اهدا کرده، توانسته قهرمانانی را در این بخش استعدادیابی کند و قهرمانان قم در بخش بانوان در سطح کشور، همان ورزشکارانی هستند که از این مدارس استعدادیابی شده اند.

رئیس هیئت تنیس روی میز قم گفت: برای توسعه این رشته، با شهرداری قم مشارکت مثبتی داشته‌‌ایم و میزهای شیشه‌ای و سیمانی در سطح شهر برای جذب علاقمندان نصب شده و بر اساس تعاملی که با شهردار منطقه ۷ قم و مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم داشته ایم، مقرر شد که این میزها در سطح شهر توسعه یابد.

عموییان درباره وضعیت تنیس روی میز بانوان قم بیان کرد: به طور کلی ورزش بانوان در قم محدویت‌های خاص خود را دارد و بسیاری از استان‌ها در تنیس روی میز بانوان تیم ندارند در حالی که ما سال گذشته ۴ تیم تینس روی میز بانوان و ۲ تیم مردان به مسابقات قهرمانی کشور اعزام کردیم که ۳ تیم از ۴ تیم موفق به کسب عنوان شدند.

وی عنوان کرد: یکی از برنامه‌های قابل توجه و مفید هیئت تنیس روی میز همکاری با سپاه بوده و بر این اساس حدود ۶۰ میز تنیس روی میز توسط سپاه پاسداران خریداری و به کانون‌های مساجد داده شد و از همین پایگاه‌های مساجد، استعدادهای خوبی جذب برنامه‌های هیئت تنیس روی میز شدند.

رئیس هیئت تنیس روی میز قم تصریح کرد: توسعه تنیس روی میز در شهرهای تابعه قم از یک سو و برنامه ریزی برای برگزاری جشنواره‌های همگانی تنیس روی میز در سطح شهر از دیگر برنامه های این هیئت است تا بدین وسیله اقدامات بیشتری در جهت توسعه و همگانی کردن این رشته برداشته شود.

عموییان خاطرنشان کرد: از ریاست فدراسیون تنیس روی میز درخواست می‌کنم تجهیز خانه تنیس روی میز قم را در دستور کار قرار دهد زیرا خانه تنیس روی میز قم از امکانات خوبی برای برگزاری اردوی تیم های ملی برخوردار است.