سخنگوی حماس از مواضع ابومازن انتقاد کرد/ تاکید بر ادامه روند آشتی ملی فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، "مشیر المصری" سخنگوی حماس بر پایبندی این جنبش فلسطینی به ادامه روند آشتی ملی تاکید کرد.

وی با اشاره به مواضع رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین علیه حماس در موضوع حملات علیه رهبران فتح در غزه، افزود: سخنان "ابومازن" مغالطه‎آمیز و دروغ است.

المصری افزود: این اظهارات در شان شخصیتی که در جایگاه ریاست تشکیلات فلسطینی قرار دارد، نیست و وی باید مسئولیت این گونه سخنانش را برعهده بگیرد.

خاطرنشان می‎شود چند روز پیش چندین بمب در اطراف منازل رهبران فتح در غزه منفجر شد و ابومازن پس از این وقایع حماس را متهم به نقش آفرینی در این حملات کرد.