خیرین سلامت 2500 مرکز درمانی احداث کرده اند/تزریق 3000 میلیارد تومان به حوزه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد طباطبایی روز سه‌شنبه در نشست خبری با بیان اینکه در این فکر بودیم که به نوعی بتوانیم موضوع بانک اطلاعاتی خبرنگاران حوزه سلامت را در مجمع داشته باشیم، گفت: موضوع سلامت در جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید در این زمینه اطلاع رسانی کافی انجام گیرد.

وی با بیان اینکه تامین سلامت و بهداشت افراد جامعه با توجه به الگوهای موفقی که در دنیا وجود داشته، حائز اهمیت است، گفت: در حوزه سلامت باید تعریف جامعی از توسعه پایدار مبتنی بر مشارکت اجتماعی و همچنین یک تعریف درست از سلامت و اینکه سلامت را در چه می‌بینیم داشته باشیم که این مهم در پنج سال گذشته با همکاری مجمع خیرین سلامت آغاز شد.

وی با اشاره به اهمیت اعتماد عمومی در کمک مردم به حوزه سلامت، گفت: اگر این اعتماد عمومی ایجاد شود کمکهای مردمی وجود خواهد داشت و آمار این موضوع را تایید می‌کند که اگر بتوانیم اعتماد مردم را جلب کنیم با استقبال آنها مواجه خواهیم شد.

طباطبایی در ادامه با تشریح اقدامات مجمع اظهارداشت: مجمع خیرین سلامت طی پنج سال گذشته بالغ بر 2500 مرکز درمانی اعم از بیمارستان، خانه بهداشت، بخشهای بیمارستانی را در بیش از سه میلیون متر مربع زیربنا، تجهیز، احداث و بازسازی کرده است و نزدیک به 3000 میلیارد تومان به بخش سلامت جامعه اعم از ساخت، بازسازی و تجهیز مراکز درمانی کمک کرده است.

معاون مشارکتهای مردمی و رسانه‌ مجمع خیرین سلامت کشور ادامه داد:‌ مجمع خیرین همچنین با تاسیس 191 شعبه و دفتر نمایندگی در سراسر کشور و 6000 نفر عضو هیئت امنا ، بالغ بر 13 هزار مورد لوازم و تجهیزات پزشکی اعم از دستگاه‌های اتاق عمل، دیالیز، رادیولوژی، دندانپزشکی و غیره را به ارزش 970 میلیارد ریال به مراکز درمانی کمک کرده اند و همینطور تعداد 120 دستگاه آمبولانس توسط خیرین تهیه و به مراکز درمانی اهدا شده است.

وی در مورد تجهیزات سخت افزاری نیز ادامه داد: در بازدیدی که مجمع از بیمارستان علی اصغر(ع) داشت بیش از 43 نفر فوق تخصص در آنجا مشغول بودند این در حالیست که وضعیت فیزیکی آنجا بسیار بد بود. برای مثال سقف‌های ریخته شده و مساحت بسیار کم داشت. اما مدیریت این بیمارستان با وجود این شرایط تلاش می‌کرد که به بیماران و کودکان بیمار این بیمارستان خدمت رسانی شود. اما این بیمارستان نیاز به جابجایی داشت که در صحبتی که با رئیس دانشگاه ایران داشتیم قرار شد زمینی برای این بیمارستان اختصاص یابد تا بتوانیم بیمارستان را به آنجا انتقال داده و سپس برای ساخت بیمارستان با مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) کارهایی انجام می‌گیرد .

به گفته معاون مشارکتهای مردمی و رسانه‌ مجمع خیرین سلامت کشور، یکی از اقداماتی که توسط مجمع و با کمک سه میلیارد تومانی یک جانباز در حال انجام است، ساخت یک بیمارستان سرطانی در بیرجند است که امیدواریم تا آخر سال این بیمارستان سرطانی در بیرجند افتتاح شود تا مردم به راحتی بتوانند به آن مراجعه کنند.

وی با اشاره به پتانسیل زیادی که در خیرین خارج از کشور وجود دارد، گفت: مجمع تلاش می‌کند اهداف خود را برای ایرانیان خارج از کشور مطرح کند تا آنها نیز بتوانند به مجمع خیرین سلامت کمک کنند.

طباطبایی در ادامه با اشاره به اجلاسی که در 29 آبان توسط مدیر عاملان مجمع خیرین سلامت از سراسر کشور برگزار می‌شود، گفت: در حال حاضر موضوع این است که در بخش نرم‌افزاری چگونه باید بحث سلامت را پیش ببریم. در این اجلاس موضوعات مختلفی مطرح خواهد شد و موارد و مسائلی را که مدیران به صورت خاص یا عام با آن مواجه هستند را مطرح کرده و مورد بررسی قرار می‌دهیم که افرادی از وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در این اجلاس حضور خواهند داشت.

وی با تاکید بر اهمیت اقدامات نرم افزاری مثل پیشگیری و پژوهش در حوزه سلامت گفت: در بازدیدی که از مرکز معلولین و ضایعات نخاعی داشتیم اولا این مجموعه توسط خود معلولین ضایعات نخاعی اداره می‌شد و متوجه شدیم که نزدیک به 60 درصد از معلولین ضایعات نخاعی را حوادث رانندگی تشکیل می‌دهد که در صحبت‌هایی که با مدیر عامل یک شرکت خودروسازی داشتیم قرار بر این شد که یک سری کارهای پژوهشی در این زمینه انجام دهد تا ببینیم کدام وسایل نقلیه بیشترین ضایعه را ایجاد کردند که به نوعی یک اقدام پیشگیرانه بود یا در بحث پیشگیری اگر برای اقدامات پیشگیرانه برنامه ریزی کنیم و موضوعاتی مثل دیالیز، سرطان، سل و غیره کمتر شود حداقل نتیجه آن این است که به بیمارستان و تخت‌های بیشتری نیاز نخواهد بود یا در مسئله‌ای مثل افسردگی که اعلام کردند در کمین 25 درصد از ایرانی‌هاست نیاز به پژوهش داریم.

معاون مشارکتهای مردمی و رسانه‌ مجمع خیرین سلامت کشور با اشاره به اینکه مجمع شورایی را تحت عنوان شورای مشارکت‌ها تشکیل داده ، اظهار کرد: از این شورا استقبال خوبی شده و طرح‌های خوبی ارائه شده تا بتوانیم اقدامات نرم‌افزاری موثری مثل پیشگیری در زمینه سلامت کشور انجام دهیم.

طباطبایی در زمینه بحث سلامت دانش آموزان در مدارس تصریح کرد: در این مورد باید از آموزش و پرورش گله کنیم زیرا مجمع چندین ماه است که پیگیر این موضوع است و در جلسه‌ای که با آقای فانی داشتیم نیز به دو نکته اشاره کردیم که یکی این بود که روحیه اجتماعی دانش آموزان را بالا ببریم تا خود دانش آموز بتواند در برخی مسائل مشارکت داشته باشد. و دوم اینکه اعلام کردیم مجمع خیرین سلامت حاضر است در بحث غربالگری موضوعات مختلف همچون نحوه نشستن دانش آموزان و وضعیت نیمکت‌ها و یا بیماری‌های نهفته‌ دانش آموزان مطالعاتی انجام دهد که متاسفانه به این موضوع رسیدگی نشد و امیدواریم که آموزش و پرورش زمان را از دست ندهد و در این زمینه گام بردارد تا این موضوع تحقق عملی پیدا کند.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها و به ویژه صدا و سیما ادامه داد: از رسانه‌ها و به ویژه صدا و سیما توقع داریم تا به ما کمک کنند و همکاری تنگاتنگی را با مجمع خیرین داشته باشند. زیرا فرد خیر برای تبلیغات پول نمی‌دهد و این باید همگانی شود. خبرنگاران و رسانه‌ها سفیران سلامت هستند و می‌توانند پل ارتباطی بین مردم و خیرین و خیرین با دولت باشند که این ظرفیت بزرگی است و با ایجاد بانک اطلاعاتی برای خبرنگاران در نظر داریم همین امر انجام شود.