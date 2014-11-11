روند کند اجرای پروژه های عمرانی در همدان / مصوبات دولت در همدان انباشته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات اعتباری در سالهای اخیر موجب زمان بر شدن تعدادی از طرح های مهر ماندگار که میراث دولت سابق در همدان است شده و عدم تخصیص بودجه های مناسب برای به پایان رساندن آن موجب شد، رئیس کمیسیون شوراها در مجلس به دنبال آوردن اعضا کمیسیون عمرانی مجلس شورای اسلامی به همدان باشد تا برای تخصیص اعتبار در بودجه همکاری واقع بینانه ای را از سوی نمایندگان جلب کند.

۱۲ نماینده مجلس و دوتن از معاونین وزیر راه وشهرسازی امروز از طرح های بهسازی روستایی، تصفیه خانه فاضلاب، ایستگاه راه آهن، توسعه فرودگاه، کنارگذر غربی و تالار قرآن همدان بازدید کردند که در همه این پروژه ها کمبود اعتبار موجب کندی روند اجرای آنها شده بود.

اعضا کمیسیون عمرانی که در اولین بازدید برای دیدن روند بهسازی وارد روستای سنگستان شدند با حضور بر سر مزار شهدای جاوید الاثر و ادای احترام به آنان با نارضایی اهالی از عدم وجود آب آشامیدنی و همچنین دفع نامناسب فاضلاب مواجه شدند.

در دومین پروژه که در منتهی الیه شرقی شهر همدان و فاصله ۱۳ کیلومتری از شهر قرار دارد نمایندگان به بازدید از پروژه ساخت ایستگاه راه آهن تشکیلاتی همدان – تهران پرداختند که عدم پیشرفت این طرح به نسبت سال گذشته مشهود بود و از سوی دیگر کارگران این پروژه نیز به نگرفتن حقوق در هشت ماه گذشته معترض بودند.

وعده سوت قطار در سال آینده در همدان

معاون ساخت و توسعه راه اهن کشور در این بازدید با اشاره به اینکه زیرسازی خط راه آهن تهران به سوی همدان تکمیل شده است، عنوان کرد: پل های مورد نیاز نیز در این پروژه تا تابستان سال آینده کامل خواهد شد و با ساخت ایستگاه همدان امیدواریم تا پایان سال آینده این پروژه به اتمام برسد.

سیدمسعود نصر آزادی با اشاره به اینکه با برنامه ریزی انجام شده پنج شهر بزرگ کشور تا انتهای سال آینده به شبکه ریلی متصل می شود که یکی از آنها همدان است، اظهار داشت: تلاش داریم تا سال آینده محور غرب کشور تا فیرزوزان نیز ریل گذاری شود.

وی اظهار داشت: ایستگاه راه آهن همدان فاصله قابل توجهی تا شهر دارد و جذابیتی در استفاده برای مسافر ندارد که با بازنگری، در طرح ۳۲ هزار متر فضا دیده شده که محدود کردن فضای ساختمانها و صرفا استفاده باری و مسافری محدود مد نظر است.

وی عنوان کرد: این نقطه برای ساخت ایستگاه قطار، مطلوب نیازهای شهری همدان نیست چراکه شهر همدان دارای قابلیت های قابل توجهی است که ساخت ایستگاه راه آهن در آن می تواند خود یکی از جاذبه هایش شود.

معاون ساخت و توسعه راه اهن کشور با اشاره به اینکه این مشکل در کرمانشاه نیز وجود داشت که با ایجاد انتن در داخل شهر دسترسی مردم به راه اهن در شهر راحت تر خواهد شد، افزود: این ایستگاه در راستای مسیر سنندج جانمایی شده و دید بار حاکم برای جانمایی ساختمان مدنظر بوده که زیر سازی راه آهن تا همدان ۹۰ درصد پیشرفت داشته و امسال ۸۶ میلیارد تومان ردیف اعتبار دارد که ۶۸ درصد آن تخصیص داده شده است.

نصر آزادی با اشاره به اینکه روسازی طرح تا همدان۲۷۰ کیلومتر است، افزود: تکمیل ساختمان ایستگاه ۶۵ میلیارد تومان نیاز دارد و تلاش بر این است که تا انتهای سال ۹۴ طرح به اتمام برسد اما درحال حاضر احداث ساختمان ۲۷ درصد پیشرفت داشته است.

وی اذعان داشت: ساختمان ایستگاه در اولویت ساخت قرار دارد اما یکی از مشکلات سختی در تامین ریل بوده که حتی سراغ فاینانس رفته ایم اما هنوز در خط اعتباری چین به نتیجه نرسیده ایم در نتیجه با هند نیز ارتباطاتی گرفته شده که برای ۲۰۰ هزار تن ورود ریل قرار داد بسته شده است.

نصر آزادی با اشاره به اینکه ساخت ایستگاه راه آهن همدان در یکسال گذشته تنها ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، بیان داشت: با توجه به نبود اعتبار شاهد عدم پیشرفت بوده ایم.

وی در پاسخ به سئوال مهر در حاشیه این دیدار در خصوص وضعیت تولید ریل در داخل کشور گفت: با قرارداد منعقد شده با ذوب آهن اصفهان مقرر است تولید ریل در ایران تا شهریور سال آینده اجرایی شود.

نصر آزادی اظهار داشت: هنوز قرار داد فاینانس برای خرید ریل به نتیجه نرسیده است.

در دومین بازدید، اعضا کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از تصفیه خانه فاضلاب شهر همدان که در منطقه شمالی شهر قرار دارد بازدید کردند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان در این دیدار عنوان کرد: اکنون در بخش شبکه جمع آوری ۵۰ درصد و در بخش تصفیه خانه ۷۷ درصد پیشرفت فیزیکی وجود دارد و در بخش شبکه جمع آوری تاکنون ۵۲ میلیارد تومان و در بخش تصفیه خانه تاکنون ۴۲ میلیارد تومان هزینه شده و برای اتمام کار ۳۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

سیدهادی حسینی بیدار ادامه داد: هشت تصفیه خانه در استان همدان وجود دارد که پسآب این تصفیه خانه با بسته شدن چاه های نیروگاه شهید مفتح می تواند موجب نجات شهرستانهای کبودراهنگ و فامنین از خشکسالی شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان نیز در حاشیه این بازدید طرح انتقال آب تالوار به همدان را نیازمند ۳۰۰ میلیارد تومان دانست.

اعضا کمیسیون در محل بعدی بازدید خود به بازدید از طرح توسعه باند فرودگاه، برج مراقبت و ترمینال جدید این پروژه پرداختند.

مدیر فرودگاه استان همدان نیز در این بازدید گفت: برای تمام ساخت برج فرودگاه ۵۰ میلیارد ریال نیاز است و در مجموع ۱۸۵ میلیارد ریال برای پروژه های جاری این مجموعه نیاز داریم.

علی کیخایی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی برج فرودگاه و ۱۰ درصدی ترمینال اذعان داشت: ۲۴ آبان ماه اولین پرواز به سوی کیش از همدان انجام خواهد شد و پس از آن به دنبال برقراری پرواز دبی به همدان و بالعکس نیز هستیم اما در این خصوص ملاحظاتی در کشور به دلیل خروج ارز وجود دارد و این پرواز تنها در حد ضرورت انجام می شود.

وی عنوان کرد: نبود پرواز در فرودگاه همدان موجب محدودیت ورود گردشگر شده و کندی در سرمایه گذاری را در بر خواهد داشت.

طرح های دیگری نیز در شهر همدان مورد بازدید قرار گرفت که ابتدا اعضا کمیسیون عمرانی مجلس با حضور در تپه مصلی و رفتن به بالای این سازه که تنها اسکلت آن زده شده بود به شنیدن سخنان طراح این سازه پرداختند که انتخاب این محل و علت ارتفاع این پروژه از سئوالات اصلی نمایندگان در این بخش بود.

مصلی همدان نیازمند ۳۰ میلیارد تومان اعتبار است

طراح سازه مصلی همدان در این بازدید گفت: ساخت مصلی در این منطقه به سابقه تاریخی همدان در برگزاری نماز عید فطر و باران بر می گردد.

محمودرضا عراقچیان با اشاره به اینکه از سال ۸۵ طراحی این سازه آغاز شده است، بیان داشت: این مجموعه در سه فاز اجرایی می شود که ساخت فاز دو و سه به استقبال مردم وابسته است اما فاز اول 20 هزار متر مربع مساحت دارد و با اجرای بقیه فازها تا ۵۰ هزار متر مربع نیز خواهد رسید.

وی ادامه داد: این مجموعه در فضای پارک اسلامی ایرانی با وسعت شش هکتار قرار خواهد گرفت و تپه مصلی به مجموعه ای فرهنگی مذهبی تبدیل می شود.

طراح سازه مصلی همدان با اشاره به اینکه در صورت اجرای بقیه فازها باید برای تخریب خانه های تپه اقداماتی انجام شود، بیان داشت:ساخت این مصلی 40 میلیارد تومان هزینه در بردارد که تاکنون ۱۰ میلیارد برای آن هزینه شده است.

اما طرح پر سر و صدای تالار قرآن همدان آخرین طرحی بود که مورد بازدید اعضا کمیسیون عمرانی مجلس قرار گرفت که در این مکان استاندار همدان نیز به جمع اعضا پیوست.

معاون فنی و عمرانی شهرداری همدان در حاشیه این بازدید اذعان داشت: این ساختمان در ۱۴ هزار متر مربع زیر بنا و در سه طبقه ساخته شده و هشت سالن جنبی دارد.

موسی رسولی با اشاره به اینکه سالن های جنبی در مجموع یک هزار و ۲۰۰ نفر و سالن اصلی ۱۴۰۰ نفر گنجایش خواهد داشت، اظهار داشت: پروژه بدون سازه اصلی مجموعا ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی ادامه داد: چندین نوع پوشش برای این سازه مد نظر بود که علاوه بر عدم وجود متخصصی که بتواند آن را نصب کند در ساخت سازه آن به تحریم ها نیز برخورد کردیم.

معاون فنی و عمرانی شهرداری همدان مجموع اعتبار هزینه شده برای ساخت این پروژه را ۱۶ ونیم میلیارد تومان عنوان کرد و هزینه پوشیده شدن سقف را ۵ میلیارد تومان بر آورد کرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در حاشیه این بازدیدها علت سفر خود و اعضا کمیسیون به همدان را بازدید از طرح های عمرانی عنوان کرد و افزود: گزارشی از وضعیت عمرانی را جویا خواهیم شد و مسائل و مشکلات مورد بررسی قرار می گیرد اما اولویت بر اجرایطرح هایی است که به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.

روند اجرای پروژ ه های عمرانی در همدان کند است

سید مهدی هاشمی اذعان داشت: روند اجرای پروژه های عمرانی در همدان کند است و از برنامه زمان بندی عقب هستند که مشکل اصلی کمبود اعتبار احساس می شود اما با سیاست های تفاهم شده با دولت، اکنون نباید این پروژه ها را اینگونه دید.

وی با اشاره به اینکه باید تدبیری برای تزریق اعتبار به طرح راه آهن همدان - تهران - سنندج اخذ شود، افزود: این پروژه یا باید تعطیل شود یا با سرعت بالا اجرا شود، کمااینکه کارکنان طرح هشت ماه است که حقوق دریافت نکرده اند که در این خصوص توضیحات لازم را از مسئولان خواهیم خواست.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در خصوص تاثیر سفر اعضا کمیسیون به همدان عنوان کرد: قطعا یگیر اجرا شدن آنچه در برنامه مصوب است هستیم و در جلسه شورای برنامه ریزی موضوع پیگیری خواهد شد و اگر اقدام مضاعفی باید از سوی مجلس انجام شود، عملی خواهد شد چراکه نظارت خود باعث تسریح در اجرا خواهد شد.

رئیس کمیسیون شوراها در مجلس شورای اسلامی نیز در حاشیه این بازدید با اشاره به اینکه کمیسون عمرانی برای اولین بار پس از شش سال به همدان سفر کرده است، بیان داشت: ملموس نبودن مشکلات همدان چون حاشیه نشینی، مشکلان دفع فاضلاب و بهسازی روستاها و کمبود اعتباری طرح برای نمایندگان مجلس باعث شد از آنان برای حضور در همدان دعوت شود.

امیر خجسته ادامه داد: پیشرفت فیزیکی راه آهن ۲۰ درصد بوده و ۷۵ میلیارد تومان دیگر برای ساخت نیاز دارد کمااینکه طولانی شدن اجرای طرح قابل قبول نیست.

وی با اشاره به اینکه مصوبات دولتی در همدان انباشته شده است، اذعان داشت: وزیر راه شهرسازی قول مساعد برای تخصیص بودجه به کنار گذر غربی و شرقی را داده و برآورد می شود تکمیل آن ۷۵ میلیارد تومان نیاز داشته باشد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی که از وعده وزیر راه وشهرستازی برای تکمیل آزاد راه همدان - ساوه تا پایان فصل سرما خبر می داد، گفت:ساختمان راه آهن همدان - تهران نیازمند ۶۵ میلیارد تومان بودجه است و فرودگاه نیز ۶۰ میلیاردتومان نیاز دارد و مصلی نیز نیازمند ۳۰ میلبارد است کمااینکه اتمام تالار قرآن نیز پنج میلیارد تومان را می طلبد.