انتظامی برای ششمین بار نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نتایج پانزدهمین دوره انتخابات مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات که دقایقی پیش در تالار وحدت اعلام شد، حسین انتظامی، مدیرمسئول هفته‌نامه فارغ‌التحصیلان از مجموع 319 رأی اخذ شده، با کسب 305 رأی با عنوان پیروز انتخابات معرفی شد.

در این انتخابات همچنین شهلا آکوی‌ محصل مدیرمسئول روشنای زندگی با دو رأی و مهدی حلاجیان مدیرمسئول ساحل دریا و عبدالحسین میری مدیرمسئول زاهدان امروز هر کدام با یک رأی در جایگاه های بعدی قرار گرفتند. همچنین 10 رأی اخذ شده به صندوق مخدوش بود.

نکته جالب در انتخابات امروز این بود که از مجموع 13 نامزدی که در دور پایانی با یکدیگر رقابت می کردند، 9 نامزد حتی به خود نیز رأی ندادند.

قابل ذکر است که پیش از این و در چهاردهمین دوره از انتخابات مذکور انتظامی توانسته بود با کسب ۳۲۳ رای به عنوان نماینده مدیران مسئول روزنامه ها و خبرگزاری ها انتخاب شود اما در این دوره کل آرای مأخوذه 319 رأی بوده است.

حسین انتظامی که از سال 1383 و با پیروزی در 5 انتخابات پیاپی بعنوان نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات فعالیت داشته است، طبق نتایج انتخابات امروز به مدت دو سال دیگر این مسئولیت را برعهده خواهد داشت.

انتظامی هم اکنون معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.