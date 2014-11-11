به گزارش خبرنگار مهر، محمد زارع پور در جلسه انتخابات هیئت تنیس روی میز قم که بعد از ظهر سه‌شنبه در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان قم برگزار شد، اظهار داشت: ادارات ورزش و جوانان استان‌ها در مورد انتخاب اعضای مجمع انتخاباتی اختیار تام دارند زیرا متولی ورزش استان‌ها هستند و بر وضعیت هر رشته ورزشی اشراف دارند اما به دلیل شرایط خاص هیئت تنیس روی میز قم، شخصا در مجمع قم حاضر شدم.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز گفت: هیئت‌های ورزشی استانی کار خیریه انجام می‌دهند و تا حالا یک ریال به مسئولان هیئت‌های استانی حقوق نداده‌ایم اما انتظار می‌رود نامزد منتخب از تمام ظرفیت تنیس روی میز قم استتفاده کند.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز تصریح کرد: در صورتی که مشارکت خانواده تنیس روی میز قم محقق نشود و اختلافات مانع از حمایت جامعه تنیس روی میز قم از هیئت شود، اعتباری برای خانه تنیس روی میز قم در نظر نمی گیریم و پاسخگوی این موضوع نیز هستیم.

وی عنوان کرد: موضوع تجهیز خانه تنیس روی میز قم پیگیری می‌شود و ما قول داده‌ایم پس از برگزاری انتخابات، موضوع تجهیز این پایگاه قهرمانی را با جدیت دنبال کنیم.

زارع پور اشکذری در واکنش به حواشی جلسه امروز بیان کرد: انتظارم بیش از این بود و توقع نداشتم چنین مسائلی در مجمع مطرح شود و وظیفه ما این است که از نفراتی در گذشته بر مسند کار بوده اند قدردانی کنیم اما اگر غفلتی هم انجام شده ، پیگیری آن وظیفه دستگاه های نظارتی است.

وی خاطرنشان کرد: هیئت های استانی در بخش فرهنگی، کار بر روی رده های پایه را مد نظر قرار دهند زیرا ورزشکار بزرگسالان در بعد فرهنگی و رفتاری به سختی قابل تغییر است.