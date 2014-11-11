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۲۰ آبان ۱۳۹۳، ۱۸:۴۲

زارع پور :

هیئت‌های ورزشی به صورت خیریه فعالیت می‌کنند

هیئت‌های ورزشی به صورت خیریه فعالیت می‌کنند

قم - خبرگزاری مهر: رئیس فدراسیون تنیس روی میز کشور با بیان این که هیئت‌های ورزشی استانی به صورت خیریه فعالیت می‌کنند، گفت: در صورتی که اختلافات مانع از حمایت جامعه تنیس روی میز قم از هیئت شود، اعتباری برای خانه تنیس روی میز قم در نظر نمی‌گیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زارع پور در جلسه انتخابات هیئت تنیس روی میز قم که بعد از ظهر سه‌شنبه در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان قم برگزار شد، اظهار داشت: ادارات ورزش و جوانان استان‌ها در مورد انتخاب اعضای مجمع انتخاباتی اختیار تام دارند زیرا متولی ورزش استان‌ها هستند و بر وضعیت هر رشته ورزشی اشراف دارند اما به دلیل شرایط خاص هیئت تنیس روی میز قم، شخصا در مجمع قم حاضر شدم.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز گفت: هیئت‌های ورزشی استانی کار خیریه انجام می‌دهند و تا حالا یک ریال به مسئولان هیئت‌های استانی حقوق نداده‌ایم اما انتظار می‌رود نامزد منتخب از تمام ظرفیت تنیس روی میز قم استتفاده کند.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز تصریح کرد: در صورتی که مشارکت خانواده تنیس روی میز قم محقق نشود و اختلافات مانع از حمایت جامعه تنیس روی میز قم از هیئت شود، اعتباری برای خانه تنیس روی میز قم در نظر نمی گیریم و پاسخگوی این موضوع نیز هستیم.

وی عنوان کرد: موضوع تجهیز خانه تنیس روی میز قم پیگیری می‌شود و ما قول داده‌ایم پس از برگزاری انتخابات، موضوع تجهیز این پایگاه قهرمانی را با جدیت دنبال کنیم.

زارع پور اشکذری در واکنش به حواشی جلسه امروز بیان کرد: انتظارم بیش از این بود و توقع نداشتم چنین مسائلی در مجمع مطرح شود و وظیفه ما این است که از نفراتی در گذشته بر مسند کار بوده اند قدردانی کنیم اما اگر غفلتی هم انجام شده ، پیگیری آن وظیفه دستگاه های نظارتی است.

وی خاطرنشان کرد: هیئت های استانی در بخش فرهنگی، کار بر روی رده های پایه را مد نظر قرار دهند زیرا ورزشکار بزرگسالان در بعد فرهنگی و رفتاری به سختی قابل تغییر است.

 

 

کد مطلب 2419393

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