پنج شخصیت اول تاثیرگذار در کشور/ اصلاح طلبان نقش آپاندیس را در دولت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز امینی با حضور در نشست مشترک خبرگزاری های مهر، تسنیم، فارس و دانشجو در نمایشگاه مطبوعات تحت عنوان آینده پژوهی اصولگرایان و اصلاح طلبان با تشریح شرایط سیاسی کشور گفت: ما امروز در شرایط تکثر و چند گرایشی هستیم که پیامدهای آن مواجه شدن با تکثر گفتمان هاست.

وی ادامه داد: ما در گذشته سه موج سیاسی را در کشور تجربه کردیم یکی در سال 76 بود که مردم به خاتمی رای دادند که متفاوت با رای آنها نسبت به دولت هاشمی بود و همین مردم نیز در سال 84 رای دادند که متفاوت با دولت گذشته خود بود و همین روند نیز در دیگر انتخابات ادامه پیدا کرد.

امینی همچنین با بیان اینکه ما امروز با سه گفتمان در شرایط سیاسی کشور مواجه هستیم گفت: یک گفتمان حاکم گفتمان توسعه گرای اقتصادی است که دولت فعلی نیز ذیل این گفتمان تعریف می شود و دال مرکزی این گفتمان توسعه گرایی است که در این گفتمان عدالت طرد می شود.

کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به ویژگی های این گفتمان توسعه گرای اقتصادی گفت: شعار توسعه یافتگی تحقق اش در تعامل با خارج است هم مصداق این جهان خارج نیز، غرب است و توسعه رخ نمی دهد مگر در تعامل با جهان توسعه یافته.

وی در ادامه تصریح کرد: گفتمان دوم حاضر در کشور گفتمان توسعه گرای سیاسی است که در این گفتمان اولویت با داخل است و در شرایط داخلی حوزه فرهنگ و سیاست مهم است و دال اصلی این گفتمان آزادی است.

امینی با اشاره به اینکه شخصیت هایی که این گفتمان را نمایندگی می کنند ادامه داد: خاتمی و برخی وزارتخانه های دولت یازدهم از این گفتمان هستند و اولویت این گفتمان در مسائل سیاسی آزادی است و وزارت علوم و ارشاد نیز ابزاری برای بازتولید فرهنگ و سیاست این گفتمان در فضای اجتماعی هستند.

این جامعه شناس همچنین با اشاره به نقل قولی از ترکان مشاور ویژه رئیس جمهور افزود: ترکان گفته بود «ایران فقط در صنعت آبگوشت بزباش و قرمه سبزی برتر است» اینگونه اظهار نظرات ترجمه چاله میدانی مبانی نظری دولت روحانی است.

وی سومین گفتمان موجود در کشور را گفتمان عدالت نام برد و گفت: در این گفتمان آزادی جایگاهی ندارد و دال های دیگر این گفتمان توده گرایی و مردم گرایی است.

امینی با اشاره به سیاست ورزی در جامعه کنونی گفت: دیگر احزاب و جریانات سیاسی در شکل دادن به مناسبات و روابط سیاسی نقش فعال موثر و تعیین کننده نخواهند داشت. بلکه این افراد هستند که نسبت به احزاب برتری دارند و تعیین کننده هستند.

کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه افراد تاثیرگذار و سطح یک در کشور از پنج نفر تجاوز نمی کند گفت: خاتمی، هاشمی، لاریجانی، احمدی نژاد و روحانی افراد سطح یک و تاثیرگذار و پدیده های سیاسی هستند.

وی ادامه داد: طیف بزرگتری نیز نسبت به این پنج نفر وجود دارد که درجه تاثیرگذاری آنها کمتر از این پنج نفر است که احمد توکلی، قالیباف، سعید جلیلی، ولایتی و چند نفر دیگر در این دسته جای می گیرند.

امینی با بیان اینکه پدیده سیاسی در آینده معطوف به گفتمان هایی است که توسط افراد تاثیرگذار ارائه می شود گفت: با فضای متمرکزی که مواجه هستیم شرایطی فراهم آورده که هر کدام از این گرایش ها و افراد موضع های متفاوتی داشته باشند.

کارشناس مسائل سیاسی همچنین با اشاره به مذاکرات هسته ای گفت: اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد گفتمان رقیب که عدالت خواهی و استقلال طلبی نیز در آن پررنگ است قدرت و ظرفیت بهتری در انتخابات مجلس پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه رای طبقه متوسط جامعه نسبت به رای طبقه بالا در انتخابات 88 متفاوت بود گفت: در انتخابات 92 آرای طبقه متوسط و ضعیف یکسان بود و روحانی رای یکسانی در این دو طبقه داشت و این به این دلیل بود که کسی در میان کاندیداها وجود نداشت که گفتمان عدالت را نمایندگی کند.

امینی در ادامه با اشاره به مذاکرات هسته ای گفت: اگر دولت بتواند مسائل هسته ای را به یک سرانجام برساند از نظر اجتماعی قدرت مستقلی برای خود کسب می کند و دیگر تعهدی برای چسبندگی به جریان اصلاحات نخواهد داشت.

کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه جریان اصلاحات نقش آپاندیس را برای دولت یازدهم دارد گفت: اگر دولت بتواند پایگاه اجتماعی مستقل در جامعه برای خود کسب کند از اصلاح طلبان عبور می کند.

وی با بیان اینکه دولت تمام مسائل خود را به مذاکرات هسته ای گره زده است، گفت: اگر دولت توفیقی در این مذاکرات به دست بیاورد یک برتری نسبی پیدا خواهد کرد اما اگر موفق نشود دیگر توفیقات دولت نیز نادیده گرفته خواهد شد.

امینی با اشاره به همزمانی مذاکرات هسته ای و بازی دربی در سوم آذرماه گفت: دولت به دنبال این است که ذهن ها را درگیر موضوعات دیگر کند تا ذهن جامعه به سمت مذاکرات نرود.