به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در 24 ساعت گذشته به شرح ذیل است:

خبرگزاری فرانسه : ژاپن به منظور نوسازی ناوگان هوایی خود 80 فروند هواپیمای بوئینگ به ارزش 8.5 میلیارد خریداری می‌کند.

رویترز : قیمت سنگ آهن در هر تن به 75.50 دلار رسید که پایین ترین قیمت در 5 سال اخیر است.

رویترز : ژاپن با امارات متحده عربی بر سر ذخبره سازی 6.29 میلیون بشکه نفت خام در خاک ژاپن برای سه سال دیگر موافقت کرد. در حال حاضر امارات متحده عربی فضایی به وسعت 4.4 میلیون بشکه را در ژاپن برای ذخیره سازی نفت خام خود در اختیار دارد.

بلومبرگ: تولید ناخالص داخلی روسیه به پایین ترین حد خود از سال 2009 میلادی به بعد گزارش شده که عوامل آن عبارتند از کاهش قیمت نفت،پایین آمدن ارزش پول این کشور و اعمال تحریم ها علیه این کشور.

بلومبرگ : اعمال سیاست‌های ضد تورمی در آسیا ناهمسو با مبانی اقتصادی در این قاره می باشد و باعث سخت تر شدن کار دولت ها برای کنترل بدهی ها است.

بلومبرگ : قیمت نفت دریای برنت برای سومین روز متوالی کاهش یافت ، این در حالی است که اعضای اوپک همچنان به کاهش عرضه رغبت ندارند و قیمت نفت برنت از ماه ژوئن(خرداد ماه امسال) تاکنون حدود 30 درصد از ارزش خود را از دست داده است.

بلومبرگ : آژانس انرژی بین المللی اعلام کرد: سالیانه 550 میلیارد دلار یارانه در بخش سوخت‌های فسیلی تخصیص داده می شود که این امر باعث جلوگیری از سرمایه گذاری در بخش سوخت‌های پاک‌تر می‌شود.

گلف نیوز: در اجلاس اپک، این چین بود که توانست با ارائه نقشه راه برای ارتقای تجارت آزاد اقیانوسی-آسیایی و موفقت آن برنده اصلی باشد و سیطره آمریکا در منطقه را به چالش کشاند.

راشاتودی : در پی اعمال تحریم‌ها علیه روسیه، این کشور قصد دارد برای انجام معاملات بین المللی خود سیستم بانکی بین المللی با کاربری مشابه بانک سوئیفت تاسیس کند.

تلگراف : تصمیمات کلیدی راجع به سرمایه گذاری در انگلیس به دلیل بلاتکلیفی نقش این کشور در اتحادیه اروپا باید به حالت تعویق درآید.

سی بی سی : درحالی که قیمت نفت در حال اوفول است، شرکت‌های نفتی کانادایی بهتر از همتاهای آن طرف آبی خود سود می‌برند و علت آن هم قیمت نفت براساس دلار آمریکا است و در نتیجه کاهش ارزش دلار آمریکا تاثیر ناچیزی بر ارزش دلار کانادایی می‌گذارند.

عرب نیوز : شرکت مایکرو سافت از تلفن همراه هوشمندی که توسط این شرکت و تحت برند مایکرو سافت و با نام تجاری Lumia است پرده برداری کرد که این گوشی در مقایسه با همان مدل از گوشی که توسط شرکت نوکیا تولید می‌شود، ارزان‌تر است و تنها 135 دلار قیمت دارد.

خبرگزاری تاس : هند خواهان بالا بردن زمینه های همکاری با روسیه است و اولویت همکاری هند با روسیه خرید هواپیمای نسل پنجم جت جنگنده می باشد.