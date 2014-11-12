فروش 10 هزار عنوان کتاب از سوی انتشارات علمی و فرهنگی در هفته کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات علمی و فرهنگی به مناسبت هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و در جهت پاسخ به نیازهای پژوهشی و فکری مخاطبانش، سه نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در تهران برگزار می کند.

این نمایشگاه ها با همکاری و مشارکت معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی و دانشگاه تهران برپا می شود.

بر این اساس و در هفته کتب امسال این سه نمایشگاه به ترتیب در سازمان تامین اجتماعی واقع در خیابان آزادی طبقه همکف، دانشگاه تهران، سالن ورودی طبقه همکف ضلع شرقی جنب تالار رشید الدین فضل الله و قسمتی از ضلع غربی جنب تالار علامه امینی و مصلای بزرگ امام خمینی (ره)، در حاشیه نمایشگاه کتب دانشگاهی برگزار می شود.

در این سه نمایشگاه 10 هزار عنوان کتاب با پانزده درصد تخفیف عرضه خواهد شد.

زمان برگزاری این نمایشگاه ها از 24 آبان تا دوم آذر خواهد بود.