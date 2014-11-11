کاپیتان کشتی غرق شده کره جنوبی به 36 سال زندان محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز از محکومیت کاپیتان کشتی غرق شده به 36 سال زندان از سوی دادگاهی در کره جنوبی خبر داد که در جریان غرق شدن این کشتی 300 نفر کشته شدند.

همچنین مهندس ارشد کشتی کره جنوبی به دلیل نقش داشتن در قتل دو نفر از خدمه‌ های کشتی به 30 سال زندان محکوم شد.

این حکم پس از آن صادر شد که خانواده‌ های قربانیان حادثه غرق شدن کشتی مسافربری ضمن انتقاد از عملکرد دولت، خدمه کشتی غرق شده و نیروهای امدادگر در کشف اجساد و نجات بازماندگان این حادثه، کاپیتان و خدمه را به ترک زودهنگام کشتی حادثه دیده متهم کردند.