دو دو کردن نمایندگان در اعتراض به روند رفتاری دولت است/رئیس جمهور مجلس را در راس امور بداند

قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به معرفی وزیر پیشنهادی علوم تحقیقات و فناوری در جلسه امروز صحن علنی مجلس به ابراز مخالفت برخی نمایندگان با فریادهای دو دو پرداخت و گفت این ابراز مخالفت نمایندگان پیامی بود در واکنش به رفتار غیر سازنده دولت.

وی افزود: آقای رئیس جمهور چندان مشاوره پذیر نیستند و به حرف خیرخواهان گوش نمی کنند، ما انتظار داشتیم که آقای روحانی حداقل با رئیس مجلس شورای اسلامی درباره معرفی وزیر مشورت کند در حالی که مطلع شدیم به آقای لاریجانی هم معرفی این گزینه را فقط اطلاع دادند.

نماینده مردم بجنورد ادامه داد: این رفتاری که در مجلس از سوی آقای رئیس جمهور با استفاده از ادبیات خوب و پسندیده باشد اما در عمل رفتارهای دوگانه صورت گیرد واکنش مجلس را برانگیخته می کند.

جعفری گفت: در اولین جلسه بعد از انتخابات ریاست جمهوری، آقای روحانی در مجلس عنوان کردند که دوره رفتارهایی که مجلس را در راس امور ندانند، گذشته است ولی ما در عملکرد رئیس جمهور چیزی خلاف این را می بینیم.

وی خاطرنشان کرد: اعتراض نمایندگان به گزینه پیشنهادی نبود چون این گزینه هنوز برای نمایندگان ناشناخته است، ممکن است عده ای اطلاعاتی داشته باشند اما در مجموع به نظر می رسد خود روند پیش گرفته شده از سوی رئیس جمهور برای نمایندگان غیر قابل قبول است.

سخنگوی کمیسیون آموزش تصریح کرد: حکومت داری مثل یک خانواده است که اگر طرفین بگویند ما بر اساس حقوق خود در خانه زندگی می کنیم این زندگی پا نمی گیرد اما اگر مبتنی بر اخلاق باشد هم حقوق مراعات شده و همه خانه بهشت می شود. بنابراین قوانین باید در جای خود مراعات شود. کسی نمی گوید آقای رئیس جمهور از حقوق قوه مجریه حمایت نکند این حقوق را ملت بر اساس قانون اساسی تنفیذ کرده است اما آئین حکومت داری هنرنمایی می خواهد که آقای رئیس جمهور باید از این هنرنمایی استفاده کند اما رفتار وی نشان می دهد از این هنر برخوردار نیست.

جعفری خاطرنشان کرد: به نظر می رسد در شرکت سهامی دولت، وزارت علوم سهم تیپ اندیشه ای خاصی است که رئیس جمهور نمی تواند از آن عدول کند این اقدامات رئیس جمهور چنین تحلیلی را پررنگ می کند.

وی در پایان گفت: نمایندگان تلاش خواهند کرد بر اساس حجت شرعی و وظیفه نمایندگی خود و مصالح خود درباره وزیر پیشنهادی تصمیم بگیرند.