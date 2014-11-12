اوباما اعلام کرده که تعداد نظامیان آمریکایی در عراق را افزایش میدهد .اما قانونگذاران جمهوریخواه و دموکرات معتقدند کنگره باید درباره تصمیم اعزام نیرو به عراق، اعمال نظر بیشتری داشته باشد. ( Philadelphia Daily News)
این هم شوخی کارتونیست آمریکایی با اوباما و سیاستهایش. (Houston Chronicle)
سران چین و ژاپن پس از مدتی طولانی بالاخره با هم ملاقات کردند. ( (Arab News
بحران اقتصادی در حوزه یورو و درخواست از انگلیس برای کمک هم چنان ادامه دارد. ((China Daily
زهر چشم گیری آقای رئیس جمهور از جمهوری خواهان . ( (Townhall