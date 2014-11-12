مجله مهر: کارتونیست ها امروزبه موضوعات متنوعی پرداخته‌اند. از افزایش نیروهای این کشور درعراق گرفته تا نتایج تغییرات آب و هوایی و البته مذاکره چین و ژاپن پس از سالها.ادامه بحران اقتصادی اروپا هم از جمله دیگر موضوعاتی است که کاریکاتورها آن را دستمایه طنز و شوخی قرار داده‌اند. با برگزیده کاریکاتورهای امروز به انتخاب «مجله مهر» همراه باشید.