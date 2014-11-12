  1. مجله مهر
  2. مهرکارتون
۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۴۴

بازگشت آمریکا به عراق با بهانه‌ای جدید

بازگشت آمریکا به عراق با بهانه‌ای جدید

مجله مهر: کارتونیست ها امروزبه موضوعات متنوعی پرداخته‌اند. از افزایش نیروهای این کشور درعراق گرفته تا نتایج تغییرات آب و هوایی و البته مذاکره چین و ژاپن پس از سالها.ادامه بحران اقتصادی اروپا هم از جمله دیگر موضوعاتی است که کاریکاتورها آن را دستمایه طنز و شوخی قرار داده‌اند. با برگزیده کاریکاتورهای امروز به انتخاب «مجله مهر» همراه باشید.

اوباما اعلام کرده که تعداد نظامیان آمریکایی در عراق را افزایش میدهد .اما قانونگذاران جمهوریخواه و دموکرات معتقدند کنگره باید درباره تصمیم اعزام نیرو به عراق، اعمال نظر بیشتری داشته باشد. ( Philadelphia Daily News)

 

این هم شوخی کارتونیست آمریکایی با اوباما و سیاست‌هایش. (Houston Chronicle)

 

 

 

 

سران چین و ژاپن پس از مدتی طولانی بالاخره با هم ملاقات کردند. (  (Arab News

 

 

بحران اقتصادی در حوزه یورو و درخواست از انگلیس برای کمک هم چنان ادامه دارد. ((China Daily

 

 

زهر چشم گیری آقای رئیس جمهور از جمهوری خواهان . ( (Townhall

 

 

 

 

 

 

 

کد مطلب 2419426

برچسب‌ها

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها