منابع طبیعی و کویر از نعمت های الهی هستند/ مدیریت مصرف مهمترین راه مقابله با خشکسالی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی عصر سه شنبه در دیدار با معاون وزیر جهاد کشاورزی در دفتر خود، با بیان اینکه تخریب منابع طبیعی از نظر دین اسلام حرام است، افزود: منابع طبیعی حق‌الناس است و مظلمه دارد یعنی باید به اندازه صدمه وارده به منابع طبیعی، تخریب‌کننده جریمه شود و صدقه بدهد.

وی ادامه داد: با درایت مسئولان و همراهی مردم باید منابع طبیعی را حفظ و شرایط بهتر برای استفاده، توسعه و بهره برداری از این منابع را فراهم کنیم.

مهمترین راه مقابله با خشکسالی مدیریت مصرف است

امام جمعه شهر سمنان رعایت نکردن اصول بهره برداری از منابع طبیعی، صرفه جوئی نکردن در استفاده از منابع را از عواملی دانست که موجب تشدید خشکسالی شده است.

آیت الله شاهچراغی با تاکید بر لزوم اجرای طرح های لازم در راستای مقابله با خشکسالی خواستار همکاری و کمک همه مسئولان و مردم برای عبور از خشکسالی شد.

وی مهمترین راه مقابله با خشکسالی را صرفه جوئی و مدیریت مصرف دانست و گفت: روستاییان و مردم از منابع طبیعی این استان رضایت دارند.

عرصه های منابع طبیعی در اختیار مردم قرار می گیرد

معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست مردم و مشارکت آنان را در منابع طبیعی اساس کار این وزارتخاه دانست و گفت: در نظر است عرصه منابع طبیعی را در اختیار مردم قرار داده و کارها با مشارکت ایشان انجام شود.

خداکرم جلالی افزود: در قالب طرح هایی در نظر است با واگذاری عرصه های منابع طبیعی متناسب با شرایط اقلیمی زمینه برای فعالیت مردم در عرصه های تولیدی، گردشگری و ... فراهم شود.

وی حضور و مشارکت مردم را بسیار مهم خواند و تصریح کرد: مشارکت دادن مردم موجب کاهش هزینه ها برای دولت نیز می شود.

20 درصد از وسعت ایران را مناطق بیابانی تشکیل می دهد

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه 20 درصد از وسعت ایران را مناطق بیابانی تشکیل می دهد افزود: ایران یک درصد خشکی های جهان را در اختیار دارد اما وسعت بیابانهای ایران دو و دو دهم بیابانهای جهان است.

جلالی به تاثیر خشکسالی بر توسعه مناطق بیابانی اشاره کرد و اظهار داشت: خشکسالی به پیشرفت بیابانها کمک کرده و کانون های بحرانی را افزایش می دهد.

وی در پایان خواستار حمایت نماینده ولی فقیه و امام جمعه سمنان از طرحهای بیابان زدایی و تشویق مردم برای مشارکت در این طرحها شد.