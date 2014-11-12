تساوی صبای قم برابر فولاد یزد در مسابقات فوتبال امیدهای کشور

وحید نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آغاز فصل جدید رقابت های فوتبال لیگ امید باشگاه های کشور اظهار داشت: این مسابقات عصر سه‌شنبه به طور رسمی با برگزاری چند مسابقه در نقاط مختلف کشور آغاز شد و تیم فوتبال صبای قم در ورزشگاه شهید پاک نژاد یزد، برابر فولاد یزد به تساوی بدون گل رسید.

وی گفت: نماینده قم که امسال برای دومین سال متوالی در لیگ دسته اول امید کشور حاضر است در اولین بازی خود در این رقابت‌ها به دنبال به دست آوردن امتیاز کامل بود اما در استفاده از موقعیت‌های گل، بی دقت عمل کرد و با یک امتیاز به کار خود پایان داد.

سرپرست تیم فوتبال امید صبای قم افزود: صبای قم در این مسابقه با ترکیب محمدرضا قدرتی پور، حمیدرضا نصاری زاده، محمدصادق رضا زاده، محمدجواد صفری، محسن فرقانی(کاپیتان)، آرمان عباسی، میلاد آبادی، امین قره گوزلو (۶۶- علی غلامرضایی)، امیرحسین قربانی(۶۸-میلاد مهری) ، حسین نوع خواه و محمد کتابداری راهی میدان شد.

نائینی بیان داشت: در نیمه نخست این مسابقه، دو تیم بازی برابری به نمایش گذاشتند که البته کفه مالکیت توپ و میدان کمی به سود شاگردان حسین گنجیان در تیم صبای قم سنگین بود اما حاصل تلاش دو تیم گلی در بر نداشت.

وی عنوان کرد: در نیمه دوم، صبا سوار بر بازی بود و چند موقعیت مسلم گلزنی را توسط امین قره گوزلو، حسین نوع خواه و میلاد آبادی از دست داد تا با وجود شایستگی برای کسب پیروزی، نتواند ۳ امتیاز کامل را به دست آورد.

سرپرست تیم فوتبال امید صبای قم ابراز داشت: محسن کرمی بازیکن تیم بزرگسالان صبا که در تیم امید صبا نیز حضور دارد در این مسابقه به دلیل آسیب دیدگی در میدان حاضر نبود و داود بهادری و سجاد کرمان دیگر بازیکنان تیم اصلی صبا نیز به دلیل حضور در تمرین تیم بزرگسالان صبا، جواز همراهی صبا در این مسابقه را پیدا نکردند.

نائینی گفت: آرام عباسی دیگر بازیکن صبا نیز به دلیل حضور در تمرینات تیم ملی امید کشورمان نتوانست در این مسابقه صبا را برابر فولاد یزد همراهی کند.

وی تصریح کرد: صبای قم در این مسابقات با تیم‌های فولاد یزد، برق شیراز، پتوی لاله اصفهان، قشقایی شیراز و صنایع گیتی پسند اصفهان همگروه شده است و این در حالی است که صبا فصل گذشته با هیچ یک از این تیم‌ها همگروه نبود و در دور گروهی به دیدار تیم‌هایی چون ابومسلم مشهد، نوژن نوشهر، شهید آسیابی کلاله و پرسپولیس قائم شهر رفت.

سرپرست تیم فوتبال امید صبای قم اظهار داشت: تعداد زیادی از بازیکنان فصل گذشته صبای قم در این فصل نیز بار دیگر می‌توانند برای صبا به میدان بروند و شاکله اصلی صبا را بازیکنان بومی تشکیل می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: از جمع بازیکنان تیم امید صبای قم، تعدادی از بازیکنان بومی هستند و به همراه بازیکنان بومی صبا که البته یکی دو نفر از نفرات خود را از دست داده‌اند به دنبال جواز صعود به مرحله بالا‌تر هستند.