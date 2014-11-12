حسین رحمتی نشاط در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دیدارهای هفته دوم از فصل جدید رقابت‌های شطرنج لیگ بر‌تر باشگاه‌های کشور به پایان رسید و تیم شطرنج تربیت قم عصر سه شنبه در خرم آباد برابر راه و شهرسازی لرستان پیروز شد تا با رتبه پنجم نیم فصل را به پایان برساند.

وی بیان کرد: تیم شطرنج تربیت قم مسابقات را با شکست مشابه ۴ بر صفر برابر دو تیم قدرتمند شهرداری تبریز و پتروشیمی تندگویان خوزستان آغاز کرد و سپس برابر تیم دانشگاه آزاد تهران به تساوی رسید.

دبیر هیئت شطرنج قم ابراز داشت: تربیت در آخرین مسابقه هفته نخست برابر دنیای فلز رشت پیروز شد و سپس در نخستین مسابقه از دور برگشت از سد تیم دامون ساخت شمال ساری گذشت تا به دومین پیروزی پی در پی دست یابد.

وی گفت: تربیت قم در دومین مسابقه از هفته دوم برابر سرمایه گذاری شهر آتیه تهران مساوی کرد و سپس در سومین مسابقه برابر تیم مانتری شیراز به برتری رسید تا وضعیتش را در جدول لیگ برتر سر و سامان دهد.

رحمتی نشاط افزود: در دیدار تیم‌های تربیت قم و راه و شهرسازی لرستان، مسعود مصدق‌پور از قم برابر‌‌ فریدون فرشاد از لرستان مغلوب شد، پرهام مقصودلو از قم برابر روح الله شمسی از لرستان پیروز شد، مسابقه کاوه قاضی الشریف از قم و سامان فرشادی فر از لرستان به برتری قاضی الشریف انجامید و در ‌‌نهایت مصطفی سخایی از تربیت قم برابر سعید جودکی از لرستان به برتری رسید تا مسابقه در مجموع با پیروزی ۳ بر یک نماینده قم خاتمه یابد.

وی تصریح کرد: تیم تربیت قم در این مسابقات با ترکیب محمد امین طباطبایی، مسعود مصدق‌پور، پرهام مقصودلو، کاوه قاضی الشریف، مصطفی سخایی و سعید شریعت حضور پیدا کرده است.

دبیر هیئت شطرنج قم ابراز داشت: دامون ساخت شمال ساری، پتروشیمی شهید تندگویان، دنیای فلز رشت، تربیت قم، سرمایه گذاری شهر آتیه، مانتری شیراز، فرهنگ خراسان رضوی، راه و شهرسازی لرستان، دانشگاه آزاد اسلامی تهران و شهرداری تبریز به عنوان ۱۰ تیم شرکت کننده در رقابت‌های امسال لیگ بر‌تر شطرنج کشور حضور دارند.