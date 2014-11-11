حضرت زینب (س) الگوی صبر برای مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام نور الله ولی نژاد شامگاه سه شنبه در مراسم سوگواری شهادت امام حسین (ع) و 72 تن از یارانش در جمع کارکنان، افزود: حضرت زینب (س) بهترین الگو درصبر و تسلیم در برابر حق است به طوری که در برابر ظلم و مرارت های حادثه کربلا ایستادگی کرد.

وی افزود: خداوند برای خصوصيات و ويژگی های اخلاقی، الگوهايی در عالم تعبيه کرده است كه هر كس، در هر كجا با نظر به افق بلند، بتواند خود را در مسير جاذبيت آن قرار دهد.

وی بیان کرد: جهان آدميزادگان بدون درد و رنج متصور نيست. پيمانه هر كسي تا بدان­جا كه گنجايش و وسع داشته باشد، با گرفتاري­ ها در هم آميخته است.

حجت الاسالام ولی نژاد خاطرنشان کرد: صبر در چنان موضعی نشستن حالتی در آدمی است كه در اولين مواجهه اش با گرفتاری بتواند تعادل روحی خود را بازيابد و آن گاه واكنش مناسب و به جا اتخاذ کند.

وی اظهار کرد: بهترین نمونه و الگو برای صبر حضرت زینب (س) است که در واقعه عاشورا در پاسخ به نیش و کنایه های ابن زیاد فرمود من در کربلا جز زیبایی ندیدم.

وی اضافه کرد: عاشورا همانگونه كه زينب (ع) فرمود، جز زيبايي نبود، آنچه زينب قهرمان در مقابل طعنه و طنز دشمن نسبت به اين حادثه بر زبان راند پيشتر آرزوي حسين بن علي (ع) بود كه در طليعه اين سفر، آرزو و اظهار اميدواري كرده بود كه آنچه پيش مي‌آيد و آنچه اراده خداست، خير برای یارانش باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان اظهار کرد: حضرت زينب (س) دو نگاه به كربلا دارد، در يك نگاه، كربلا دريای خون و لخته مصيبت است، مصيبت آن قدر بزرگ است كه زمين بر اساس شعور باطنی خود كه نور وجودشان را از نور وجود او ستانده اند، نزديك است كه عنان وجود از كف بدهند.

وی اضافه کرد: در اين نگاه دل دريايي زينب (س) سخت طوفاني است و او به صبر نياز دارد، او صبر پيشه می كند و بعد بهترين كلام را بر زبان می راند، بهترين سكوت را عملی می سازد، بهترين نگاه، گريه، فرياد و بهترين مرثيه را شيوه خود می سازد.

وی اظهار کرد: اين درس صبر زينب (س) است، صبر زينب (س) يك شورش بر اساس حياتی معقول است كه همواره در بحرانی ترين شرايط، بهترين جهت را برای تاريخ و زمانه ساخته و پرداخته كرده و عالمی را درس داده است.

ولی نژاد خاطرنشان کرد: در صبر بر طاعت نيز به ذكر اين مورد بسنده می كنيم كه آن بانويی كه مصيبات كمر او را خميده كرده و سختی بار رسالت او را آزرده، سفر پر خطر و سهمگين شام را پشت سر گذارده، مجالس ميگساری و سرمستی را نظاره كرده و تمام اين ها هر كدام بر جام بلايش افزوده وقتی در شام مستقر می شود، در آن خرابه مشغول عبادت می شود.

وی ادامه داد: اگر مومن اهل صبر باشد زيباست و جمال زندگي در قناعت است و اگر انسانها در زندگي قانع باشند موفق هستند، انساهاي قانع در زندگي موفق هستند و عموما انسان هايي كه قانع نيستند سقوط مي كنند و زندگي همراه با قناعت زيباست.

وی تصریح کرد: زيبايي كار به اين است كه به پايان برسد و زيبايي علم به اين است كه منتشر شود، زماني علم زيباست كه از آن استفاده شود.

حجت الاسلام ولی نژاد اظهار کرد: حضرت علي (ع) 25 سال سكوتش براي خدا بود اين صبر جميل است اگر كسي مصيبت ديد و صبوري خرج مي دهد براي خدا دين صبر را دارد، اگر حضرت زينب عزيزانش كشته شدند به خدا معترض نيست و اين را زيبايي مي بيند تحملي براي خداست.

وی بیان کرد: صبر همراه با اميد باشد مثل شب تاريك به اميد فجر و روز روشن پيش رو است، اين شب تاريك به اميد روز روشن، صبر اميد انتظار امام عصر صبر اميدوارانه است و صبر در كنار اذيت و آزار معاندين است .

وی خاطرنشان کرد: صبر حضرت زينب (س) هدفمند بود، ابن زياد با يزيد معامله كرد و امام حسين با خدا معامله كرد، اما معامله حسين (ع) باسودتر بود.