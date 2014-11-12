ایران باید عضو دائمی کشورهای گروه 20 باشد/ غرب فرصت مذاکره را از دست ندهد

"زونگ جو" رئیس دفتر روزنامه "ون حویی" چین در تهران در نشست معرفی فعالیت های این روزنامه در بیستمین نمایشگاه بین المللی تهران با اشاره به اهمیت نقش ایران در تحولات منطقه ای به تشریح زمینه های گسترش همکاری بین تهران و پکن پرداخت.

چین و ایران همکاری رسانه ای راهبردی دارند و مقامات دو کشور تمهیداتی خوبی در این زمینه انجام داده اند. روزنامه "ون حویی" با بیش از 2 میلیون نسخه تیراژ بیشترین خوانندگان را در بین طبقه فرهیخته و دانشگاهیان دارد. ما می خواهیم یکی از پیشگامان همکاری رسانه ای با ایران باشیم و مفتخریم که بتوانیم تحت نظارت اداره کل مطبوعات خارجی به این مهم دست یابیم.

می خواهم به عنوان یک فعال رسانه ای چین نگاهی به تحولات منطقه داشته باشم. در جریان تحولات بهار عربی دولت آمریکا به یک سیاست دوگانه روی آورد که نشان داد هدف اصلی این کشور حمایت از حرکت های دمکراتیک نیست.

واشنگتن مدعی است حامی حرکت های آزادیخواهانه است اما در واقع هدف اصلی اش براندازی دولت های مستقل مانند دولت سوریه است و تمام اقداماتش در جهت پیشبرد این هدف و ایجاد هژمونی منطقه ای انجام می گیرد.

ایران کشوری آزاد و مستقل است که توانسته چندین دهه با وجود فشارهای غرب دوام بیاورد. این استقلال به مذاق قدرت های غربی خوش نمی آید از این رو تمام تلاششان را برای منزوی کردن ایران به کار گرفته اند، تحریم هایی که علیه ایران اعمال شده در همین راستا است، با این حال این تحریم ها بیهوده بوده است.

در نگاه به تحولات اخیر منطقه باید گفت غرب مسئول قدرت گیری گروه های تروریستی مانند داعش است. در این میان عملکرد آمریکا بیش از دیگران قابل نقد است. به طور کلی سیاست های آمریکا در منطقه به گونه ای بوده که کشورها به سمت بحران پیش بروند، این کشور در عراق طوری رفتار کرده که اختلافات قومی و مذهبی شدت بگیرد، در لیبی گروه های انقلابی را به سمت جنگ با یکدیگر سوق داده، در افغانستان و پاکستان جنگی بی پایان به راه افتاده و در کل اوضاع منطقه بحرانی شده است.

مطالبی که از زبان مقامات آمریکایی در مورد جنگ با داعش مطرح می شود، تنها یک ادعا است، مشخص نیست این مبارزه چگونه انجام می گیرد، جدول زمانی آن چیست. این در حالی است که غربی ها خود به قربانیان همین سیاست تبدیل شده اند.

هر چند در آغاز آنها با گروه هایی مانند داعش منطقه را تهدید کردند، اما اکنون خودشان از سوی همین گروه ها مورد تهدید قرار گرفته اند. از سوی دیگر اقدامات تروریستی داعش به تمام مسلمانان چه سنی و چه شیعه ضربه می زند. آمریکا که می کوشید داعش را علیه سوریه تجهیز کند پس از کشته شدن شهروند گروگانش توسط این گروه تروریستی به فکر مقابله با آن افتاد.

تنها قدرتی که از همان آغاز در مقابل داعش ایستاده و با آن مخالفت کرده ایران است. بنا بر این موضع گیری ها علیه ایران و اعمال تحریم ها به این کشور ناعادلانه است. هر چند تحریم های ضدایرانی بیش از همه خود غرب را متضرر کرده است. ایران تنها کشور منطقه است که در 35 سال گذشته سیاست مستقلی داشته و در عین این که برای کل جهان احترام قائل بوده، در برابر فشار ها ایستاده است.

اکنون با توجه به مذاکرات هسته ای غرب با ایران، فرصت خوبی برای کشورهای غربی به وجود آمده که از این شرایط بهره گرفته و به تحریم ها خاتمه دهند.

ایران و چین سابقه تمدنی عظیمی دارند، ایران یکی از توسعه یافته ترین کشورهای منطقه است، به لحاظ وسعت ششمین کشور، به لحاظ جمعیت دهمین و نیز به لحاظ قدرت اقتصادی ششمین قدرت آسیا است. از این رو باید حتما عضو دائمی کشورهای گروه 20 باشد.

بی دلیل نیست که ایران امروز به یک قدرت منطقه ای تبدیل شده است و می تواند از این موقعیت خود به نحو خوبی استفاده کند. چین در سیاست خارجی اش در منطقه همان مسیری را دنبال می کند که ایران در پی آن است، هر دو کشور مخالف مداخله قدرت های خارجی در منطقه هستند و هیچ اختلاف نظری ندارند. این یکی از نقاط اشتراک بسیار مهم بین تهران و پکن است.

ایران و چین باید روابط خود را توسعه داده و تعمیق ببخشند. متاسفانه بیشتر اخبار و اطلاعاتی که دو کشور از هم دارند از منابع و رسانه های غربی دریافت می شود. این در حالی است که اگر دو کشور بخواهند به شناخت بهتری از هم برسند باید این رابطه بدون واسطه و مستقیم باشد. برای این کار رسانه های دو کشور نقشی کلیدی ایفا می کنند. برای ایجاد یک رابطه دوستانه همه جانبه و مستمر باید مناسبات فرهنگی دو کشور گسترش یابد.

رئیس جمهوری چین از لزوم ایجاد جاده ابریشم جدید سخن گفته که شامل جاده ابریشم خاکی و دریایی می شود و ایران سهم بزرگی در هر دوی آن دارد. بنا بر این دو کشور می توانند همکاری بسیار مستحکمی داشته باشند که می تواند تبدیل به یکی از مهمترین همکاری های کشورها در جهان بشود.