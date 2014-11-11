دستگاههای اجرایی لرستان یک میلیارد تومان به مطبوعات بدهکار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمیدرضا حنان عصر سه شنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی لرستان بر راه اندازی شبکه های اطلاع رسانی متعدد تاکید کرد و اظهار داشت: اگر می خواهیم در حوزه اطلاع رسانی موفق باشیم بایستی بتوانیم شبکه های اطلاع رسانی قوی، درست و تاثیرگذار داشته باشیم.

وی مطبوعات و رسانه ها را به عنوان قوی ترین شبکه های اطلاع رسانی مستلزم تقویت و توجه بیشتر دانست و بیان داشت: مطبوعات استان به دلیل اینکه از حقوق آن ها دفاع نمی شود تا حدودی به حاشیه رفته اند که نیاز است به گونه ای ساماندهی شوند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان به توزیع ناعادلانه آگهی های مطبوعاتی اشاره کرد و افزود: مصوبه دولت در سال ۸۵ بر این موضوع مبتنی است که آگهی های مطبوعاتی بایستی از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان توزیع شوند در صورتیکه این امر هم اکنون دنبال نمی شود.

حجت الاسلام حنان میزان بدهکاری دستگاه های اجرایی به مطبوعات استان را قریب به یک میلیارد تومان برشمرد و عنوان کرد: چند سالی است که مطالبات مطبوعات استان به ویژه مطبوعات محلی در حوزه آگهی و رپورتاژ توسط دستگاهها پرداخت نشده است در حالیکه این روند در استان های دیگر مشاهده نمی شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان از معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان خواست پرداخت مطالبات مطبوعات از دستگاههای اجرایی استان و ساماندهی خبرنگاران را پیگیری کند.

حجت الاسلام حنان به حجم بالای خبرنگاران معرفی شده در سطح استان نیز اشاره کرد و گفت: برای ساماندهی این وضعیت لازم است خبرنگاران شناسایی و شناسنامه دار شوند.