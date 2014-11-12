مسئولانی که در حق همدان کوتاهی کرده اند محاکمه شوند/ پروژه های آبرسانی همدان ۸۱۷ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خجسته شامگاه سه شنبه در کارگروه برنامه ریزی و توسعه استان همدان با بیان اینکه همدان در بین سایر استان ها مظلوم واقع شده است، اظهار داشت: مظلومیت استان همدان در بخش زیر ساخت ها قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه طرح مطالعاتی راه آهن همدان به ملایر انجام شده اما تاکنون در این راستا اقدامی انجام نشده است، بیان کرد: سالیان سال است که می گویند راه آهن ملایر به همدان و ملایر به نهاوند می آید و صدای سوت قطار خواهد آمد اما مردم از این وضع خسته شده اند و حل این مسئله یک عزم ملی می خواهد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این خوب نیست که یک پروزه سالیان متمادی به این شکل بماند و مردم نا امید شوند، ادامه داد: از این جلسه باید خروجی و نتیجه به دست آید.

خجسته با بیان اینکه آبرسانی از سد تالوار به همدان مصوب سفر مقام معظم رهبری به همدان در سال ۸۳ بوده و در سال ۸۹ باید به بهره برداری می رسیده است، بیان کرد: آبرسانی از سد تالوار تا سال ۹۱ فقط ۱۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشت که در دو سال به ۴۵ درصد رسید و این در حق استان همدان ظلم است.

وی با بیان اینکه مسئولانی که کوتاهی و قصور کرده اند باید محاکمه شوند و پاسخگوی مردم باشند، بیان کرد: ضایع کردن وقت استان و مردم و ساکن نگهداشتن طرح ها بزرگترین ظلم در حق استان است که اکنون در استان همدان مشاهده می کنیم.

بوی تعفن حاشیه شهر همدان را در بر گرفته و مردم نمی توانند در این منطقه زندگی کنند

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همدان نسبت به ظلم هایی که در طول ۳۶ سال دیده سوز دل دارد ، عنوان کرد: بوی تعفن حاشیه شهر همدان را در بر گرفته و مردم نمی توانند در این منطقه زندگی کنند.

امیر خجسته با بیان اینکه قرار بود در حاشیه شهر همدان مقاوم سازی انجام شود و این طرح از مصوبات سفر مقام معظم رهبری بود اما انجام نشد، ادامه داد: چرا مردم حاشیه شهر باید در وضعیت سختی به سر ببرند.

وی با بیان اینکه مناطق حاشیه شهر شهید و جانبازان زیادی تقدیم انقلاب کرده است، بیان کرد: حاشیه شهر مردم خوبی دارد اما در زمان دادن خدمات به آنها توجه نمی شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روستاهای استان همدان نیاز به بهسازی دارند، ادامه داد: وضع مدیریت شهری و خدمات شهری در همدان خوب نیست.

خجسته با بیان اینکه قطعا کمیسیون عمران می تواند در بودجه ها تغییر و تحول داشته باشد، ابراز داشت: مگر می شود کنار گذر غربی و شرقی سالیان سال ردیف بودجه نداشته باشد و این ظلم در حق استان است.

وی با بیان اینکه امیدواریم قبل از اینکه بودجه در مجلس طرح شود در کمیسیون بتوانیم اثر گذاری خاص را داشته باشیم، اظهار داشت: دولت در حال تحریم است و آنچه که در توان نظام است باید برای استان همدان به کار گرفته شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۷۰۰ هزار میلیارد پول در دست مردم وجود دارد، ادامه داد: وزارت خانه باید هنر نمایی و برای جذب این ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از بورس، توسعه صندوق سرمایه گذاری، اوراق مشارکت و سایر موارد تلاش کند.

مدیرعامل آب منطقه ای استان همدان نیز در ادامه با بیان اینکه شرکت آب منطقه ای استان همدان از نظر آب در تنگنای شدید قرار دارد، اظهار داشت: میزان مصرف آب در استان همدان با کشور یکی و ۹۰ درصد در بخش کشاورزی، هفت درصد شرب و سه درصد در بخش صنعت است.

مرتضی عزالدین با بیان اینکه به علت نبود سد ها در استان همدان عمده آب از منابع زیر زمینی به میزان ۸۳ درصد برداشت می شود، ادامه داد: همین مسئله باعث شده که استان همدان جزو ۱۰ استان دارای تنش آبی باشد.

دشت کبودرآهنگ در ۲۲ سال گذشته حدود ۴۰ متر افت داشته است

وی با بیان اینکه به غیر از گاماسیاب که به سمت کرخه می رود متاسفاه در چند سال اخیر هیچ روان آبی را در استان همدان نداشته ایم و وضعیت استان در این موضوع اسف بار است، افزود: دشت کبودرآهنگ در ۲۲ سال گذشته حدود ۴۰ متر افت داشته است.

مدیرعامل آب منطقه ای استان همدان با بیان اینکه دشت کبودراهنگ و همدان و بهار وضعیت نا مطلوبی دارند، ابراز داشت: آبرسانی از سد تالوار به شهر های همدان، بهار، کبودراهنگ، فامنین که بزرگترین پروژه آبرسانی در کشور است.

عزالدین با بیان اینکه سد تالوار حدود ۴۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، عنوان کرد: پروژه آبرسانی از سد تالوار پروژه ای با پیچیدگی های خاص خود و برای تکمیل پروژه نیاز به ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار است و سالانه بین ۲۷ تا ۵۷ میلیارد تومان تامین اعتبار می شود که لازم است سالانه حداقل ۱۵۰ میلیارد تومان برای این پروژه در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه با عددی که سالانه برای پروژه سد تالوار در لایحه می آید نمی تواند برای این پروژه کار خاصی انجام دهد، افزود: پروژه آبرسانی از سد کلان ملایر با مشکلات عدیده ای مواجه است، سد به پایان رسیده و خط انتقال به جاهای خوبی رسیده اما نیاز به این دارد که عملیات اجرایی تصفیه خانه ان آغاز شود اما به دلیل عدم نقدینگی پرژه تصفیه خانه آغاز نشده و حدود ۵۴ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

مدیرعامل آب منطقه ای استان همدان با بیان اینکه به علت آلودگی آب های زیر زمینی ملایر نیاز است که هرچه زود تر این آب به شهر ملایر منتقل شود، ادامه داد: سد سرابی آبگیری شده ولی طرح آبرسانی و ساخت تصفیه خانه بیش از هفت درصد پیشرفت فیزیکی ندارد و به ۳۶ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

مرتضی عزالدین با بیان اینکه پروژه سد کلان تقریبا به پایان رسیده و امسال نیز اعتبار خوبی به این سد تعلق گرفت، ابراز داشت: برای تکمیل کارهای مکانیکال و کارهای دریاچه سد به ۱۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

تکمیل سد سرابی به ۱۶ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

وی با بیان اینکه سد سرابی ۹۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در زمستان آبگیری شد، بیان کرد: برای تکمیل سد سرابی به ۱۶ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مدیرعامل آب منطقه ای استان همدان با بیان اینکه سد گرین نهاوند بزرگترین سد احداثی در استان همدان است، عنوان کرد: پروژه سد گرین هشت درصد پیشرفت فیزیکی دارد اما به دلیل اینکه پیشرفت فیزیکی زیر ۲۰ درصد بود در سال گذشته به این سد بیش از ۸۰۰ تومان اعتبار داده نشد و امسال اعلام کردیم که ۳۰ میلیارد تومان به این پروژه اختصاص بدهند و برای تکمیل این سد به ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

عزالدین با بیان اینکه پروژه سد نعمت آباد ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، بیان کرد: برای تکمیل این پروزه ۲۶ میلیارد تومان نیاز است.

وی با بیان اینکه سد شنجور رزن ۷۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن ۲۰ میلیارد تومان نیاز است، ادامه داد: در مجموع برای تکمیل پروژه های آبرسانی استان همدان به ۸۱۷ میلیارد تومان نیاز پولی وجود دارد که در حدود ۴۳ میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار هستیم.

مدیرعامل آب منطقه ای استان همدان با بیان اینکه میزان بارندگی نسبت به جهان حدود یک سوم است، ادامه داد: از سرانه جدید پذیری که در استان همدان وجود دارد بیش از 100در صد را از طریق چاه ها برداشت می کنیم و به همین دلیل برای دشت های استان مشکلات عدیده ای پیش می آید.

مرتضی عزالدین با بیان اینکه سالانه ۲۳۷ میلیون متر مکعب دشت های استان همدان آبخوان منفی دارند، اظهار داشت: بسیاری از تالاب ها به دلیل اینکه از چاه ها بیش از اندازه برداشت می شود در حال خشک شدن هستند.