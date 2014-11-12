به گزارش خبرگزاری مهر، کمپانی هایی که در حوزه فناوری فعالیت دارند به دنبال عرضه محصولات برتر و متفاوت نسبت به رقباء خود هستند تا بتوانند نگاه مخاطبان بیشتری را به خود جلب کنند. در این میان شرکت ال جی از اسمارت فون جدید و متفاوتی رونمایی کرده که می توان گفت به دلیل شکل و ظاهر عجیبی که دارد نگاه کاربران بسیاری را به خود معطوف کرده است. گوشی های هوشمند ال جی در نگاه اول بیشتر به یک اسباب بازی کودکانه شبیه هستند تا یک اسمارت فون هوشمند!

ال جی معتقد است این مدل اسمارت فون را تنها برای مخاطبانی تولید کرده که به دنبال تنوع هستند و ذهنشان مملوء از تصویرسازی است. مجموعه AKA همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای چهار رنگ بوده و هر رنگ نیز یک اسم به خصوص دارد.

EGY اسمارت فون زرد رنگ، Wookie اسمارت فون سفید، Soul اسمارت فون آبی، YoYo اسمارت فون صورتی. از ویژگی های این گوشی جدید می توان به صفحه نمایش 5 اینچی با نمایشگر HD، اندرورید کیت کت و پردازنده چهار هسته ای 1.2 GHz، دوربین اصلی 8 مگاپیکسل و دوربین دیگری با 2.1 مگاپیکسل در جلوی گوشی، 1.5 GB حافظه رم و 16 گیگابایت فضای داخلی اشاره کرد.

چشم هایی که در پشت گوشی قرار دارند، می توانند نوتیفیکشن یا میزان شارژ باطری را نشان دهند. اما محصول جدید ال جی تنها در کره عرضه خواهد شد و هنوز اطلاعاتی مبنی بر توزیع آکا در سایر کشورها یا امریکا منتشر نشده است. پیش بینی می شود این گوشی در حدود 460 دلار به فروش برسد که به نظر گوشی ارزانی نمی رسد.