نگرانی هواداران از افت و خیزهای تیم فوتبال پاس همدان/ هنوز عیار تیم ها مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، صعود به لیگ برتر از آن چیزی هم که فکر می کردیم سخت تر شده و هر فصلی که از حضور پاس در لیگ دسته اول می گذرد بیشتر به این نتیجه می رسیم که سهمیه لیگ برتری که راحت بدست آوردیم را بسیار راحت نیز از دست دادیم و حالا باید برای بدست آوردن آن خون دل ها بخوریم.

روزی که پاس رو به روی 15 هزار نفر در ورزشگاه شهید مفتح با لیگ برتر خداحافظی کرد هیچ وقت از خاطره فوتبال دوستان همدانی نخواهد رفت و آه آنها پشت سر تمامی افرادی که بی تدبیری آنها و شاید دست های پشت پرده ای که پاس را از آنها گرفت هست و خواهد بود.

اما در این فصل هواداران سعی کردند روزهای تلخ های گذشته را به فراموشی بسپارند و بیعتی دوباره با این تیم انجام دهند کمااینکه جشن همبستگی پاس قبل از آغاز فصل روزهای خوبی را نوید داد.

کارشناسان فوتبال می گویند نباید دلخوش به نتایح هفته های ابتدایی بود و عیار واقعی تیم ها از هفته های میانی به بعد مشخص می شود اما در این فصل شروع طوفانی پاس در سه هفته ابتدایی لیگ دل خیلی از هواداران را برد.

اما در هفته چهارم پاسی ها در یک دیدار سخت و دشوار و در حالی که چیزی نمانده بود تا نماینده همدان در لیگ دسته اول با یک امتیاز شیرین به شهر خود بازگردد در دقیقه 90 مسابقه، پنالتی فرهاد خیرخواه اولین شکست را به پاسی ها تحمیل کرد.

البته چیزی که مسلم به نظر می رسید اشتباهات مکرر داوری در کسب این نتیجه بود.

در دیدار خانگی هفته پنجم نیز این داور چهارم مسابقه بود که به علت مصدومیت داور اصلی بازی به قضاوت بازی پرداخت و در نتیجه بازی تاثیر منفی گذاشت به نحوی که گویا اصلا شرایط قضاوت مسابقه را نداشت.

شهرداری تبریز در هفته پنجم میهمان پاسی ها بود که این دیدار با گلی که اشتباه دروازه بان پاس تقدیم شهرداری تبریز کرد به تساوی یک بر یک رسید و در این دیدار بازیکنان پاس نیز موقعیت های خوبی را از دست دادند تا پاسی ها در خانه خود متوقف شوند.

نتایج پاس در این دو هفته باعث شد تا هواداران این تیم نگران آینده پاسی ها باشند تا نکند که بازیکنان این تیم به این نتایج عادت کنند و غفلت آنها باعث شود تا تیم های مدعی نظیر مس رفسنجان، سیاه جامگان مشهد و نفت آبادان گوی سبقت را از این تیم بربایند.

هرچند حمایت های استاندار همدان در کنار درایت مدیرعامل بومی و موسپید همدان و کادرفنی قوی پاس می تواند در هفته های آینده ورق را به نفع این تیم برگرداند اما هواداران باید با حمایت های خود این راه را هموار کنند.

با یک شکست یا یک برد نه تیمی از جمع مدعیان کم و نه تیمی اضافه می شود

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نتایج پاس در دو هفته گذشته اظهار داشت: در دیدار بیرون از خانه با سیاه جامگان مشهد بازی پایا پایی را به نمایش گذاشتیم و چیزی از این تیم کم نداشتیم.

داوود مهابادی افزود: اخراج بازیکن ما در این دیدار باعث شد که تمرکز تیم بهم بخورد و به نوعی شیرازه تیم و برنامه هایی که داشتیم به هم بریزد و نتیجه شکست برای ما رقم بخورد.

وی با اشاره به دیدار خانگی هفته گذشته برابر شهرداری تبریز گفت: در دیدار برابر شهرداری تبریز دست ما کمی بسته بود و هرچند زود به گل رسیدیم اما سر یک اتفاق گل مساوی را دریافت کردیم.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان عنوان کرد: پس از دریافت گل تساوی بازیکنان تمرکز خود را از دست دادند و دقایقی توپ و مالکیت بازی از دست ما درآمد و در این دقایق نیز شهرداری تبریز موقعیت هایی را بر روی دروازه ما به دست آورد.

مهابادی با بیان اینکه دفاع و دروازه بان شهرداری تبریز عملکرد درخشانی داشتند بیان کرد: کم دقتی بازیکنان ما در ضربات آخر نیز مانع از این شد تا بتوانیم شهرداری تبریز را شکست دهیم.

وی درباره مصدومیت داور بازی در این دیدار گفت: مصدومیت نیز از اتفاقات اجتناب ناپذیر فوتبال است که در مواردی برای داوران هم پیش می آید اما داور چهارمی که در دیدار پاس به میدان آمد بی تجربه بود و باعث شد پاس در این بازی متضرر شود.

سرمربی پاس همدان درباره دور شدن پاس از جمع مدعیان گفت: هنوز هفته های ابتدای فصل است و نمی ‌توان با يک شكست يا يک برد تيمی را از جمع مدعيان خط زد يا به جمع مدعيان اضافه كرد.

کسب برد در دیدارهای خانگی بسیار مهم است

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان نیز با اشاره به دیدار پاس با شهرداری تبریز به خبرنگار مهر گفت: اشتباه فردی برخی بازیکنان در کنار قضاوت داور بازی مانع از برتری تیم ما مقابل شهرداری تبریز شد.

بهرام یدی افزود: تیم پاس استحقاق پیروزی در این بازی را داشت اما بازیکنان ما در ضربات آخر دقت نکردند و واکنش های خوب دروازه بان شهرداری تبریز نیز مانع از گلزنی پاس شد.

وی با اشاره به قضاوت داور چهارم بازی بیان کرد: به نظرم داور چهارم بازی شرایط قضاوت بازی را نداشت و همین باعث شد که سوت های اشتباه زیادی را بزند.

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان خاطرنشان کرد: هواداران در دیدارهای خانگی نقش مهمی را ایفا می کنند و باید تا دقیقه 90 تیم خود را تشویق کنند چون کسب برد در دیدارهای خانگی اهمیت فراوانی دارد.

یدی با بیان اینکه وضعیت پاس در جدول مناسب است گفت: تنها 3 امتیاز با تیم مس رفسنجان در صدرجدول فاصله داریم و هنوز در ابتدای کار هستیم و 17 هفته دیگر و 51 امتیاز باقی مانده است.

وی درباره بازی هفته آینده پاس برابر نفت آبادان گفت: این بازی نیز برای پاس مهم و سرنوشت ساز است و در موقعیت پاس در جدول بسیار تاثیرگذار بوده که با توجه به خانگی بودن این دیدار منتظر حضور پر شور هواداران هستیم.

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان افزود: امتیازهای دیدارهای خانگی بسیار مهم است و نباید به آسانی در دیدارهای خانگی امتیازی از دست دهیم.

اما بهتر شدن شرایط در لیگ دسته اول فوتبال و کم شدن تعداد تیم ها در هر گروه شرایط را برای نتیجه گیری تیم ها دشوارتر کرده و تقریبا اکثر تیم ها در یک سطح قرار دارند.

در گروه ب این مسابقات که تیم فوتبال پاس همدان نیز در این گروه حضور دارد تا به این هفته علاوه بر پاس تیم های مس رفسنجان، سیاه جامگان مشهد و نفت آبادان نشان داده اند که از مدعیان قهرمانی در این گروه هستند.

مس رفسنجان تا به این هفته تنها تیم بدون باخت این گروه است.

جدول لیگ یک گروه ب: