تفرش مهد علما و فرهیختگان هنر ایران است/ ضرورت استفاده از ظرفیت های علمی و ادبی تفرش

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی، شامگاه سه شنبه در نکوداشت مفاخر، بزرگان و اندیشمندان شهرستان تفرش، با اشاره به اینکه استفاده از هنر در جهت ارتقای سطح فرهنگی مردم، منافع ملی و حفظ ارزش های کشور راهگشا است، افزود: در صورتی که فعالیت های هنری جنبه منفی داشته باشد سبب ورود هجمه های فرهنگی به بخش های مختلف جامعه می شود.

وی با بیان اینکه جامعه به دنبال هنر اثرگذار و متعهد است، گفت: دشمن با استفاده از ابزار فرهنگی و هدایت اقشار مختلف جامعه به بیراهه در پی اهداف شوم خود است.

استاندار استان مرکزی با تاکید بر اینکه ما می توانیم هنر را به عنوان ابزاری توانمند در خدمت مردم به کار گیریم، اظهار کرد: برای دور کردن نسل نوجوان و جوان جامعه و هدایت آنان به مسیر صحیح نیازمند استفاده ابزاری از هنر هستیم.

۱۷ تا ۲۳ آبان هفته فرهنگی شهرستان تفرش

مقیمی با بیان اینکه ۱۷ تا ۲۳ آبان هفته فرهنگی شهرستان تفرش نامگذاری شده است، اضافه کرد: از ابتدای این هفته برنامه های فرهنگی هنری بسیاری برای معرفی آداب و رسوم مردم این شهرستان برگزار شده است.

وی ادامه داد: شهرستان تفرش مهد علما، فضلا و اندیشمندان بسیاری است که با فعالیت های علمی و ادبی خود سبقه مطلوبی را در این شهرستان به جای گذاشته اند.

استاندار استان مرکزی با اشاره به اینکه تفرش قطب تعزیه استان و کشور است، افزود: در این خطه از استان شبیه خوانی و نمایش وقایع مختلف تاریخ ائمه اطهار (ع)، زندگی و سیره ایشان را به مردم انتقال می دهد.

مقیمی با تاکید بر اینکه باید از شبیه خوانی پاسداری و به نسل های آینده انتقال داده شود، تصریح کرد: در تعزیه خوانی افراد با رشادت ها و دلاوری ها، رجز خوانی ها، میدان داری، بالا و پایین بردن صدا و حرکات دست ها تصویر مطلوبی را برای بینندگان به نمایش می گذارد.

استفاده از موقعیت علمی و ادبی تفرش ضروری است

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی با تاکید بر اینکه تفرش مهد علم و ادب و هنر است، گفت: باید از این موقعیت ارزشمند در جهت تقوت و پشتیبانی از هنرمندان استفاده کنیم.

سیدمحمد حسینی با اشاره به اینکه این شهرستان هنرمندان بسیاری در رشته های مختلف دارد، افزود: هنر گوهر ارزشمندی است که برای حفظ و نگهداری از آن نیازمند تلاش بسیار هستیم.

گفتنی است، در این مراسم از ۳۵ نفر از نخبگان، هنرمندان صنایع دستی و تعزیه خوانان پیشکسوت نمونه کشور در شهرستان تفرش تجلیل شد.

لازم به ذکر است، نمایشگاهی از آثارهنرمندان صنایع دستی به مناسبت هفته فرهنگی شهرستان تفرش از ۱۷ آبان در تکیه زاغرم افتتاح و تا ۲۳ این ماه ادامه دارد و علاقه مندان به آشنایی با توانمندیهای بومی منطقه از این نمایشگاه دیدن کنند.