برگزیده عکس های خبری ۲۱ آبان ۹۳​

مسابقات پرش بلند خرگوشها در شهر چوربور جمهوری چک. (REX)

شبیه نقاشی‌هاست. اما دقت عکاس در انتخاب زاویه مناسب، این عکس زیبا از یک رنگین کمان در آسمان شهر لندن را دیدنی‌تر کرده‌است. (Getty)

یک بچه جغد کوچولو در حال پریدن از روی شاخهای خشک است. (Barcroft)

گدازه های مذاب آتشفشان کیلائوی هاوایی همچنان به پیشروی خود در نزدیکی شهر پاهوا ادامه می دهند. (AP)

گروهی از کودکان زامبیایی برای ادای احترام به رئیس جمهور سابق کشورشان که ماه گذشته درگذشته است، پیش از شروع بازی شان یک دقیقه سکوت کرده اند. (AP)

کودکان اهل میانمار در ساختمانی در شهر نایپیتاو، مشغول کار در یک ساختمان نیمه کاره هستند. (Reuters)

شهر سوسوز، در ساحل شمالی دریاچه سد آتاتورک ترکیه، از پنجره یک هواپیمای مسافربری دیده می شود. (Reuters)

این هم یک اثر هنری به شکل عینک که به احترام نلسون ماندلا، رئیس جمهور فقید آفریقای جنوبی در شهر کیپ تاون خلق شده است. (EPA)

یک دانش آموز یمنی در صنعا موقع تزریق واکسن فلج اطفال و سرخک، عکس‌العمل بامزه‌ای نشان داده‌است. (EPA)

یک معترض فلسطینی در کرانه باختری با سلاح نمادین مبارزه شان یعنی قلاب سنگ، برای پرتاب سنگ به سمت نظامیان صهیونیست استفاده می کند. (Zuma)