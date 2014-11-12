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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۹:۲۶

برگزیده عکس های خبری ۲۱ آبان ۹۳​

برگزیده عکس های خبری ۲۱ آبان ۹۳​

مجله مهر: تصاویر برگزیده امروز را با مسابقات پرش خرگوش‌ها در جمهوری چک آغاز می‌کنیم. سپس نمایی از یک رنگین کمان زیبا را خواهیم دید. همچنین سراغی از کودکان کار در میانمار می گیریم و در ادامه از طرح واکسیناسیون دانش آموزان در یمن تصویری خواهیم دید. در نهایت هم از ادامه اعتراضات فلسطینیان مطلع خواهیم شد. با برگزیده عکس‌های خبری امروز به انتخاب «مجله مهر» همراه باشید.

21 آبان

مسابقات پرش بلند خرگوشها در شهر چوربور جمهوری چک. (REX)

 

21 آبان

شبیه نقاشی‌هاست. اما دقت عکاس در انتخاب زاویه مناسب، این عکس زیبا از یک رنگین کمان در آسمان شهر لندن را دیدنی‌تر کرده‌است. (Getty)

 

21 آبان

یک بچه جغد کوچولو در حال پریدن از روی شاخهای خشک است. (Barcroft)

 

21 آبان

گدازه های مذاب آتشفشان کیلائوی هاوایی همچنان به پیشروی خود در نزدیکی شهر پاهوا ادامه می دهند. (AP)

 

21 آبان

گروهی از کودکان زامبیایی برای ادای احترام به رئیس جمهور سابق کشورشان که ماه گذشته درگذشته است، پیش از شروع بازی شان یک دقیقه سکوت کرده اند. (AP)

 

21 آبان

کودکان اهل میانمار در ساختمانی در شهر نایپیتاو، مشغول کار در یک ساختمان نیمه کاره هستند. (Reuters)

 

21 آبان

شهر سوسوز، در ساحل شمالی دریاچه سد آتاتورک ترکیه، از پنجره یک هواپیمای مسافربری دیده می شود. (Reuters)

 

21 آبان

این هم یک اثر هنری به شکل عینک که به احترام نلسون ماندلا، رئیس جمهور فقید آفریقای جنوبی در شهر کیپ تاون خلق شده است. (EPA)

 

21 آبان

یک دانش آموز یمنی در صنعا موقع تزریق  واکسن فلج اطفال و سرخک، عکس‌العمل بامزه‌ای نشان داده‌است. (EPA)

 

21 آبان

یک معترض فلسطینی در کرانه باختری با سلاح نمادین مبارزه شان یعنی قلاب سنگ، برای پرتاب سنگ به سمت نظامیان صهیونیست استفاده می کند. (Zuma)

کد مطلب 2419480

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