بوشهر با کمبود 1100 معلم مواجه است/ عدم وجود مجوز برای جذب نیرو

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر حصیری سه‌شنبه‌شب در نشست خبری با اهالی رسانه با اشاره به کمبود نیرو و نداشتن مجوز برای استخدام اظهار داشت: سبد تعریف شده با نام حمایت از سبد حمایتی مدارس غیرانتفاعی که ما نیز در استان بوشهر آن را با پیش بینی حمایت از 10 هزار دانشجو اجرا کردیم.

مدیر کل آموزش و پرورش با اشاره به کیفیت بخشی به مسائل آموزشی و ارتقای آن به عنوان هدف این موضوع ادامه داد: تا کنون توانستیم با این طرح هزار و 500 دانش آموز را تحت پوشش قرار دهیم اما متاسفانه به 10 هزار نفر پیش بینیمان دست نیافتیم.

وی تصریح کرد: این طرح حمایت از دانش آموزان دولتی در مدارس غیر انتفاعی با هزینه آموزش و پرورش با هزینه ای بالغ بر 400 تا 700 هزار تومان است.

حصیری با اشاره به پایین بودن رتبه کنکور استان بوشهر در سطح کشور افزود: تمام تلاشمان را به کار بسته ایم که با توجه به افزایش 25 درصد سهم معدل در پذیرش دانشجویان، ظلم بزرگی در حق دانش آموزان محروم استان شده است.

وی ادامه داد: ما تمام تلاشمان را به کار بسته ایم که بتوانیم سهمی برای افزایش نیروهای بومی مان در دانشگاه های سراسری دیگر بگیریم.

مدیر کل آموزش و پرورش بوشهر ادامه داد: طبق آمار گرفته شده 99 نفر از دانش آموزان دارای شرایط در مدارس ثبت نام نکرده و امسال به مدرسه نیامده اند.

وی در خصوص کمبود نیرو گفت: به یک هزار و 100 معلم احتیاج داریم اما متاسفانه دستمان خالی بوده و مجوزی برای جذب نیرو نداریم.

حصیری با اشاره به آزار بدنی کودکان در مدارس گفت: در تمام بازدیدهایمان، اعلام کرده ایم تنبیه بدنی، لسانی، تهدید و.. ممنوع بوده و تمامی دانش آموزان از حق قانونی برخوردارند و باید بگویم که ما در دولت راستگویانیم و به مردم راست می گوییم.

وی ادامه داد: تا کنون چهار برنامه استراتژیک و راهبردی ارائه شده که به برنامه ساماندهی نیروی انسانی و ارتقا مدیریت آموزشی، تقویت مشارکت های مردمی و تمرکز زدایی در سیستم آموزش و پرورش می توان اشاره کرد.

وی ادامه داد: برای پیشبرد اهداف و کارهایی که باید انجام دهیم یکسری قراردادهایی با عنوان بحث مدرسه ایمن با پایانه ها، مدرسه استاندارد با اداره کل استاندارد، مدرسه سبز با محیط زیست، میراث فرهنگی، بهزیستی و...امضا کرده ایم که امید داریم هر چه زودتر به سرانجام برسد.

حصیری در جواب خبرنگاران با تاکید بر کلمه فعلا گفت: فعلا قصد کاندید شدن برای انتخابات را ندارم و ممکن است لحظه ای دیگر نظرم عوض شود.