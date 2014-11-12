پروژه های بخش راه و آب در کشور معطل اعتبارمانده است

به گزارش خبرنگار مهر، داود کشاورزیان شامگاه سه شنبه در کارگروه برنامه ریزی و توسعه استان همدان با بیان اینکه پروژه های زیادی در بخش راه و آب معطل مانده که مخصوصا در بخش آب اگر پروژه ها پیگیری نشود فاجعه به دنبال خواهد داشت، بیان کرد: حساسیت پروژه های بخش آب از راه بیشتر است.

وی با بیان اینکه بودجه عمرانی کشور تا امسال چیزی حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان بود، اظهار داشت: پیش بینی این است که بودجه عمرانی کشور حدود ۲۰ درصد افزایش یابد.

معاون وزير راه و شهرسازي با بیان اینکه اگر بخواهیم بودجه را از استانی بگیریم و به استانی دیگر بدهیم و یا از پروژه ای گرفته و به پروژه دیگر داده شود در حقیقت مشکلی حل نمی شود، عنوان کرد: اکنون که در آستانه تدوین بودجه هستیم باید یک کار درست انجام شود.

کشاورزیان افزود: سالانه ۲۰ میلیارد لیتر بنزین و ۲۰ میلیارد لیتر گازوئیل در بخش حمل و نقل مصرف می شود که در مجموع ۴۰ میلیارد لیتر می شود و اگر با کمک دولت و سازمان مدیریت لیتری ۵۰۰ تومان روی این سوخت گذاشته شود ۲۰ هزار میلیارد تومان از ان پول در می آید و می توان آن را بین پروژه های عمرانی آب، راه و غیره تقسیم و مشکل کشور را حل کرد.

وی با بیان اینکه پروژه های بسیاری کلنگ زنی شده اما بودجه محدود است، ابراز داشت: بهتر بود بخشی از پروژه ها شروع نمی شد تا بخشی دیگر تمام شود ولی پروژه ها آغاز شده و به طور قطع ساخت آنها ضرورت داشته که تصمیم گرفته شده است.

با شرایط فعلی هیچ کاری نمی توان کرد

معاون وزير راه و شهرسازي با بیان اینکه با شرایط فعلی هیچ کاری نمی توان کرد، افزود: تقاضا دارم به پیشنهاد بنده درخصوص اضافه کردن لیتری ۵۰۰ تومان به بنزین فکر شود و فکر نکرده به بایگانی سپرده نشود.

مدیر کل راه و شهر سازی استان همدان نیز در ادامه با بیان اینکه استان همدان با شش استان غربی و مرکزی کشور همسایه است، اظهار داشت: چند کریدور منطقه ای از جمله کریدور شرق به غرب از استان همدان عبور می کند.

محمد رودباری با بیان اینکه همدان مناسب ترین راه استان های شمال غربی است، افزود: همدان فراهم کننده مسیر استان های غربی به مرکزی است.

وی با بیان اینکه دو پروژه راه آهن در استان همدان در دست اجرا است، ادامه داد: مجموع طول دو پروژه راه اهن ۳۵۱ کیلومتر است و ۵۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند.

مدیر کل راه و شهر سازی استان همدان با بیان اینکه یکی از پروزه ها راه آهن غرب کشور است که در استان همدان ۸۴ کیلومتر از آن باقی مانده است، عنوان کرد: پیشرفت فیزیکی زیر سازی این پروزه ۹۶ درصد است و اهمیت این راه آهن به خاطر اتصال خط آهن به کشور عراق است و ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیز نیاز دارد.

رودباری با بیان اینکه پروژه بعدی راه آهن تهران- همدان- سنندج است، ادامه داد: ۲۶۷ کیلومتر از این پروژه در استان همدان است که زیر سازی این پروژه ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برای تکمیل این پروژه ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

پروژه های مهم بزرگراهی استان همدان ۹ پروژه است

وی با بیان اینکه پروژه های مهم بزرگراهی استان همدان ۹ پروژه است، بیان کرد: طول این ۹ پروزه ۳۵۵ کیلومتر است و برای اینکه این ۹ پروژه بزرگراهی به بهره برداری برسند به ۳۲۸ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مدیر کل راه و شهر سازی استان همدان افزود: پروژه های بزرگراهی شامل پروژه ملایر- توره به طول ۴۰ کیلومتر است که ۳۰ کیلومتر آن به بهره برداری رسیده و از آن ۱۰ کیلومتر باقی مانده نیز شش کیلومتر در دست اجراست و برای اتمام آن ۲۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

محمد رودباری دیگر پروژه مهم بزرگراهی را پروژه تاکستان - رزن عوان کرد و افزود: کل طول پروژه ۳۱ کیلومتر است که ۱۲ کیلومتر آن به بهره برداری رسیده و شش کیلومتر در حال اجراست و ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل پروژه ۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی با بیان اینکه پروژه ملایر به بروجرد به طول ۲۰ کیلومتر دیگر پروژه بزرگراهی مهم استان همدان است، بیان کرد: این پروزه ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن به ۱۳ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مدیر کل راه و شهر سازی استان همدان با بیان اینکه پروژه بعدی کریدور شمالی استان به نام اصله- رزن- قروه-دمق است، ابراز داشت: طول این پروژه ۸۰ کیلومتر است.

رودباری با بیان اینکه سه پروژه کنار گذر وجود دارد که برای استان همدان از اهمیت ویژه ای برخودارند، عنوان کرد: پروژه کنار گذر شرقی، کنار گذر غربی و کنار گذر اسدآباد از پروژه های مهم در دست اجرا در استان همدان است.

وی با بیان اینکه پروژه کنار گذر شرقی ۲۳ کیلومتر طول دارد و ارتباط ملایر به همدان و تهران را برقرار می کند، ادامه داد: پروژه کنار گذر غربی به طول ۲۹ کیلومتر به ۸۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و ارتباط محور همدان- تهران- سنندج و کرمانشاه را برقرار می کند.

مهمترین مشکل پروژه های کنار گذر استان همدان نداشتن ردیف اعتباری مستقل است

مدیر کل راه و شهر سازی استان همدان با بیان اینکه مهمترین مشکل پروژه های کنار گذر استان همدان نداشتن ردیف اعتباری مستقل است، اظهار داشت: پیشنهاد می دهیم که یک ردیف اعتباری مستقل برای این سه پروژه کنار گذر لحاظ شود.

محمد رودباری با بیان اینکه کنار گذر شهر اسدآباد به طول ۱۷ کیلومتر است و امسال یک باند آن به بهره برداری می رسد، بیان کرد: برای تکمیل این پروزه ۳۹ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی با بیان اینکه چهار بیمارستان از جمله بیمارستان اکباتان در همدان و بیمارستان های نهاوند، تویسرکان و بهار از پروژه های مهم استان همدان است، ادامه داد: مساحت زیر بنای این چهار بیمارستان ۶۷ هزار و ۹۳۴ متر مربع است و ۵۴۴ تخت دارد و برای بهره برداری از این چهار پروژه ۸۸ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.