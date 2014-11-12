اعتبار انتقال آب از سد تالوار به همدان دو برابر می شود/ همدان در تنش حاد آبی به سر می برد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران اسماعیلی شامگاه سه شنبه در کارگروه برنامه ریزی و توسعه استان همدان با بیان اینکه در بخش فاضلاب حدود ۲۲۰ طرح در حال اجرا در کشور وجود دارد، اظهار داشت: در بخش آبرسانی نیز ۱۳۰ طرح در کشور در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه اعتبار سال جاری در بخش آبرسانی حدود هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و در بخش فاضلاب ۷۵۰ میلیون تومان بوده است، بیان کرد: برای تکمیل تمام طرح های کشور در بخش آبرسانی ۱۴ هزار میلیارد و در بخش فاضلاب ۱۰ هزار میلیارد نیاز است.

مدیر دفتر نظارت بر طرح های آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه در تمام استان ها مشکلاتی وجود دارد، ادامه داد: سقف اعتبارات اجازه نمی دهد که بودجه در استان های مختلف را افزایش دهیم.

شش هزار و ۵۰۰ روستا در کشور به صورت سیار آبرسانی می شوند

اسماعیلی با بیان اینکه در بخش روستایی در کشور حدود شش هزار و ۵۰۰ روستا به صورت سیار آبرسانی می شوند، عنوان کرد: آبرسانی سیار در استان همدان نسبت به میانگین کشور کمتر است.

وی با بیان اینکه در وزارت نیرو افزایش خرید تضمینی آب از ۱۰۰ میلیارد تومان به حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اتفاق افتاده است، ابراز داشت: ظرفیت خوبی است که تصفیه خانه های آبی که در استان همدان باقی مانده را بتوانیم از طریق خرید تضمینی آب و پسآب در سال های آینده ادامه دهیم چراکه اعتبارات عمرانی شاید کفاف اجرای تصفیه خانه ها را نداشته باشد.

مدیر دفتر نظارت بر طرح های آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه در بحث مجتمع های آبرسانی روستایی در سال جاری حدود ۲۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه داشتیم، ادامه داد: در سال ۹۴ بودجه مجتمع های آبرسانی روستایی به ۴۱۲ میلیارد تومان افزایش یافته است.

۹۲۴ مجمتع آبرسانی روستایی نیمه تمام در کل کشور وجود دارد

کامران اسماعیلی با بیان اینکه ۹۲۴ مجمتع آبرسانی روستایی نیمه تمام در کل کشور وجود دارد، افزود: برای تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی حدود پنج هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است و امیدواریم بتوانیم پروژه های آبرسانی روستایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند را به سرانجام برسانیم.

وی با بیان اینکه اقدام ویژه ای که در استان همدان درخصوص فاضلاب شده استفاده از وام صندوق توسعه اسلامی بوده است، بیان کرد: برای آبرسانی از سد تالوار به همدان از اوراق مشارکت و ماده ۵۶ قانون الحاق استفاده شده و برای سال آینده اعتبار همدان از تالوار را حدود دو برابر افزایش یافته است.

مدیر دفتر نظارت بر طرح های آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه مشکل اصلی بخش آب، اقتصاد آب است، عنوان کرد: زمانی که فاصله زیادی بین قیمت تمام شده آب و قیمتی که از مردم گرفته می شود وجود داشته باشد، مشکل از طریق اعتبارات عمرانی دولت قابل حل نخواهد شد.

مدیر عامل آب و فاضلاب شهری استان همدان نیز در ادامه با بیان اینکه در بخش آب در استان همدان دچار مشکل هستیم، اظهار داشت: از جمعیت یک میلیون ۷۸۰ هزاری نفری استان همدان یک میلیون ۷۴ هزار نفر زیر پوشش خدمات آب و فاضلاب شهری هستند.

امسال استان همدان جزو ۱۰ استان دارای تنش آبی بود

سید هادی حسینی بیدار با بیان اینکه در سال جاری استان همدان جزو ۱۰ استان دارای تنش آبی بود، ادامه داد: تنش آبی در شهرهای همدان، ملایر، اسدآباد، کبودرآهنگ، بهار، تویسرکان و فامنین حاد است و برای سال ۹۴ برای مجموع این شهر باید ۷۴۰ لیتر در ثانیه تامین آب انجام داد و اعتباری افزون بر ۳۵ میلیارد تومان نیز است.

وی با بیان اینکه اگر بارندگی بالاتر از در حد نرمال هم باشد باز در شهر همدان مشکل کمی آب وجود دارد، عنوان کرد: ۵۰ تا ۶۰ درصد آب شهر همدان از سد و ۴۰ درصد از منابع زیر زمینی تامین می شود.

مدیر عامل آب و فاضلاب شهری استان همدان با بیان اینکه استان همدان حدود ۹۴ حلقه چاه دارد که از این تعداد ۸۵ حلقه در مدار هستند، بیان کرد: از سال ۹۰ تقریبا هزار لیتر آب از این چاه ها استحصال شده و ۵۰ درصد از آب زیر زمینی را از دست داده ایم.