سرانه عمرانی استان همدان ناچیز است/ همدان از اعتبارت بازسازی جنگی محروم شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کارخانه ای شامگاه سه شنبه در کارگروه برنامه ریزی و توسعه استان همدان با بیان اینکه موضوعی مغفول مانده و همین موضوع باعث عقب ماندگی استان همدان نسبت به استان های همجوار شده، گفت: در دوران جنگ تحمیلی به استان های مرتبط با جنگ اعتباراتی داده شد اما همدان که پشتوانه غرب کشور بود و در میدان جنگ نیز حضور داشت از اعتبارات بازسازی جنگی محروم شد.

وی با بیان اینکه استان های دیگر که حتی مرزی هستند آباد شدند اما چون به همدان اعتباری داده نشد عقب ماند، ادامه داد: سرانه عمرانی استان همدان خیلی کم است و رتبه ۲۲ یا ۲۳ را در سرانه عمرانی در کشور دارد در حالی که میانگین کشوری خیلی بیشتر از این عدد است که باید در راستای برقراری عدالت به این نکته توجه شود.

سرانه عمرانی استان همدان دو و دو دهم درصد از سرانه عمرانی کشور است

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سرانه عمرانی استان همدان دو و دو دهم درصد از سرانه عمرانی کل کشور است، افزود: سرانه عمرانی استان همدان به ازای هر نفر ۸۵ هزار تومان است.

کارخانه ای درخواست کرد درخصوص راه آهن توجه ویژه ای صورت گیرد و ادامه داد: آب و فاضلاب تصفیه خانه شهر همدان یک مسئله مهم برای شهر و استان همدان است چراکه توسعه صنایع آب بر در شهر همدان به پساب وابسته شده است.

وی با بیان اینکه آب مورد نیاز پروژه پتروشیمی که قرار است در منطقه جهان آباد ساخته شود باید از پساب تامین شود، ادامه داد: نیروگاه شهید مفتح به علت مشکل کمبود آب با ۲۵ درصد ظرفیت کار می کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیروگاه شهید مفتح ۲۲ حلقه چاه داد، بیان کرد: این ۲۲ حلقه چاه از سال ۷۶ تاکنون حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون متر مکعب آب مصرف کرده و سطح آب های زیر زمینی استان همدان به شدت کاهش پیدا کرده است.

ابراهیم کارخانه ای با بیان اینکه آب نیروگاه مفتح باید از پسآب تامین شود و خط لوله انتقال پسآب در حال ساخت است، اظهار داشت: به مسئله سیستم تصفیه خانه فاضلاب شهر و استان همدان باید توجه ویژه ای شود.

شاخص برخورداری از آب آشامیدنی روستایی در کل کشور ۷۶ و در همدان ۶۸ است

وی با بیان اینکه شاخص برخورداری از آب آشامیدنی روستایی در کل کشور ۷۶ و در همدان ۶۸ است، عنوان کرد: میانگین جمعیت روستایی در کل کشور ۲۸ و نیم درصد و در استان همدان ۴۰ درصد است و این نشان دهنده آنست که جمعیت روستایی همدان بیشتر ولی شاخص برخورداری کمتر است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهاد شده کمیسیون عمران همان گونه که هشت درصد از اعتبارات عمرانی استانی را به مسئله بهسازی روستایی اختصاص داده درصدی هم به آب آشامیدنی روستایی اختصاص داده شود، ابراز داشت: کنار گذر غربی و شرقی برای استان همدان مهم است چراکه همدان محور مواصلاتی شش استان کشور است و خودرو ها مجبور به عبور از داخل شهر همدان هستند.

کارخانه ای با بیان اینکه در رابطه با طرح هادی روستایی نیز پیشنهادی به کمیسیون عمران داده شد، افزود: ۳۹ هزار روستا وجود دارد که طرح هادی آنها در حال انجام است و از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون فاز نخست طرح هادی ۱۳ هزار روستا به پایان رسیده بدین معنا که در طول ۳۵ سال فاز نخست ۱۳ هزار روستا تمام شده و اگر به این صورت پیش برویم با توجه به وجود ۳۹ هزار روستا، روند کار ۷۰ سال طول می کشد تا فاز نخست طرح هادی روستایی تمام شود.

وی با بیان اینکه در رابطه با آموزش و پرورش اقدام خوبی در مجلس صورت گرفت، بیان کرد: حدود چهار میلیارد دلار برای فضاهای آموزشی اختصاص داده شد و در مدت چهار سال یک حرکت جهادی در ساخت فضای آموزشی صورت گرفت که بهتر است در رابطه با طرح هادی روستایی نیز حرکتی این چنینی انجام شود.

مجلس تنها یکی دو درصد می تواند بودجه را تغییر دهد

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس تنها یکی دو درصد می تواند بودجه را تغییر دهد، بیان کرد: از مسئولان وزارتخانه ها انتظار داریم که درخصوص بودجه استان همدان تغییراتی ایجاد کنند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان نیز در ادامه با بیان اینکه سرانه فضای ورزشی در استان همدان ۶۲ صدم متر است، اظهار داشت: در صورت بهره برداری از پروژه های ورزشی سرانه فضای وزرشی استان همدان به ۸۰ صدم متر افزایش پیدا می کند.

سید عبدی افتخاری با بیان اینکه ۱۴ پروژه ورزشی در استان همدان با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی وجود دارد، بیان کرد: برخی از پروژه ها اولویت عمرانی و تامین اعتبار آنها ضرورت دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز در ادامه با بیان اینکه پروژه بیمارستان فرشچیان ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اظهار داشت: بیمارستان فرشچیان برای تکمیل و تجهیز به اعتباری مناسب نیاز دارد.

حبیب الله موسوی بهار با بیان اینکه چهار بیمارستان در استان همدان در حال ساخت است، بیان کرد، این بیمارستان ها در شهرستان های همدان، نهاوند، بهار و تویسرکان ساخته می شود.