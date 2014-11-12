جاده تویسرکان مانند ۵۰ سال پیش دو طرفه است/ وضع راه های روستایی مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مفتح شامگاه سه شنبه در کارگروه برنامه ریزی و توسعه استان همدان با بیان اینکه بودجه در زمان شکل گیری باید به درستی شکل بگیرد، اظهار داشت: زمانی که بودجه در دولت تنظیم می شود باید به درستی و مناسب باشد.

وی با بیان اینکه بودجه را نمی توان زیاد جابجا کرد، ابراز داشت: اگر کمیسیون عمران جمع بندی جلسات همدان را در زمان تنظیم بودجه ارائه دهد می تواند موثرتر باشد.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفر های استانی دولت گذشته، عنوان کرد: چند سفر در آن دوره انجام و در سفر نخست و سفر دوم تعداد خوبی پروژه کلنگ زنی شد اما از سفر سوم به بعد انتظاراتی که مردم از پروژه ها داشتند و هنوز محقق نشده باید مورد توجه قرار می گرفت.

مفتح با بیان اینکه در تویسرکان عقب ماندگی زیادی وجود دارد و نسبت به سایر شهرستان های استان همدان از نظر شاخص برخورداری وضعیت خوبی ندارد، ادامه داد: کلیدی ترین کار در تویسرکان توجه به زیر ساخت هایی مانند جاده باشد.

وی با بیان اینکه هم اکنون جاده تویسرکان مانند جاده ۵۰ سال پیش دو طرفه است و این وضعیت در هر دو ورودی شهر تویسرکان دیده می شود، عنوان کرد: کارهایی برای جاده های تویسرکان در حال انجام است اما باید حداقل در سطح دیگر شهر های استان و کشور یک جاده دو بانده داشته باشد.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احداث جاده ای از همدان به تویسرکان در حال مطالعه است، اظهار داشت: خط مستقیم هوایی همدان به تویسرکان ۲۵ کیلومتر است ولی چون کوه بلندی دارد یک راه طولانی حدود ۸۰ کیلومتر دور زده می شود اما طرحی در حال مطالعه است که چگونه می توان این مسیر را کوتاه تر کرد و اگر این جاده ساخته شود مسیر شهرهای دیگر نیز به همدان کوتاه خواهد شد.

همدان از نظر بسیاری از شاخص ها از میانگین کشوری پایین تر است

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه با بیان اینکه استان همدان از نظر بسیاری از شاخص ها از میانگین کشوری پایین تر است، اظهار داشت: چه در بحث آب شرب، چه در بحث صنعت، چه در بحث بهداشت و درمان و چه در بحث راه و غیره وضعیت استان همدان از میانگین کشوری پایین تر است.

علی نعمت چهاردولی با بیان اینکه استان همدان از نظر تردد جاده ای بالاترین آمار را در کشور دارد، ادامه داد: در چهار ماه اخیر در چند محور، استان همدان بیشترین تلفات جانی را داشته است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در یک محور کوتاه بین ملایر و نهاوند در یک ماه دو سانحه و ۱۲ کشته برجای مانده است، افزود: در محور ملایر به خنداب پنج کشته و دو قطع عضو داشته ایم.

چهاردولی با بیان اینکه وضع جاده ها و حمل و نقل در قسمت های دیگر استان همدان نیز مطلوب نیست، ابراز داشت: وضع راه های روستایی استان همدان نیز مناسب نیست.

پول کرایه تانکرهایی که برای روستاها آبرسانی کرده اند هنوز پرداخت نشده است

وی یا بیان اینکه در تابستان سال گذشته ۱۵۰ روستا با تانکر آبرسانی شد، ادامه داد: پول کرایه تانکرهایی که برای روستاها آبرسانی کرده اند هنوز پرداخت نشده است و ماده ۱۸۰ نیز در بحث آب روستایی اعتباری نداده است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استان همدان در بحث بهسازی روستایی نسبت به بسیاری از استان های دیگر وضع خوبی ندارد، عنوان کرد: در جلسه ای که استاندار به همراه رئیس کمیسیون در آینده تشکیل می دهند آقای نوبخت به همراه دو وزیر راه و شهر سازی و وزیر نیروحضور داشته باشند تا بتوان از ان جلسه حاصلی به دست آورد.

علی نعمت چهاردولی با بیان اینکه اگر از سوی دولت اعتباری گذاشته نشود در مجلس اتفاق خاصی نخواهد افتاد، عنوان کرد: بهترین زمان، هنگام بستن بودجه سال ۹۴ است تا بتوان برای پروژه ها تدبیری کرد.