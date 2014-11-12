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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۹:۴۰

سردار کرمی:

جوانان باید در حوزه جنگ نرم دشمن بصیرت لازم را داشته باشند

جوانان باید در حوزه جنگ نرم دشمن بصیرت لازم را داشته باشند

زنجان -خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه انصار المهدی(عج) استان زنجان با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری دانشجویان را افسران جوان جنگ نرم معرفی کرده اند، گفت: جوانان باید درحوزه جنگ نرم بصیرت لازم را داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی شامگاه سه شنبه در مراسم اختتامیه دومین جشنواره کشوری افسران جوان جنگ نرم  به پیروزی ملت ایران در مقابل ابر قدرتهای جهان اشاره کرد و افزود: ملت ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز با همه توان در مقابل دشمن ایستادگی کردند و در این راه هم جان خود را از دست دادند.

وی اظهار داشت: اقتدار امروز نظام جمهوری اسلامی ایران مرهون ایثار گری های شهیدان بوده است.

فرمانده سپاه انصار المهدی(عج) استان زنجان گفت: شهدای دوران هشت سال دفاع مقدس حسین‌ وار جنگیدند و حسین‌ وار هم به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

سردار کرمی تاکید کرد: ملت ایران در همه مقتضیات زمانی پشتوانه نظام جمهوری اسلامی ایران بودند و امروز هم باید پشت سر رهبری  باشند و به منویات مقام معظم رهبری لبیک بگویند.

وی گفت: شهدای دوران هشت سال دفاع مقدس با شهادت خود اقتدار و عزت ایران را تثبیت کردند و ولایتمداری خود را ثابت کردند.

فرمانده سپاه انصار المهدی(عج) استان زنجان تصریح کرد: دشمنان در طول ۳۵ سال گذشته در مقابل عظمت و ولایت‌مداری ملت ایران شکست خوردند.

سردار کرمی به جنگ نرم دشمن در فضای مچازی اشاره کرد و گفت: امروز فضای مجازی میدان نبرد دیگری برای نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

وی به جشنواره افسران جنگ نرم اشاره کرد و یاد آورشد: جشنواره افسران جنگ نرم دستاوردهای مهمی را به دنبال دارد.

فرمانده سپاه انصار المهدی(عج) استان زنجان افزود: جوانان باید امروز در مقابل جنگ نرم دشمن که سخت تر از جنگ سخت است بصیرت و ایستادگی لازم را داشته باشند.

کد مطلب 2419487

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