پیکر 75 شهید دفاع مقدس در شهرهای خوزستان تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک ۷۵ شهید تازه تفحص شده در خاک عراق پیش از ظهر سه شنبه با استقبال انبوه مردم و مسئولان از طریق مرز شلمچه وارد ایران شد. این شهدا از مناطق عملیاتی فاو، مجنون، العماره و مجنون عراق و در مرحله هفدهم تفحص برون مرزی توسط نیروهای جستجوگر این قرارگاه کشف شده اند.

این شهدا در عملیاتهای خیبر، والفجر 8 و تک دشمن در سالهای 66 و 65 در زبیدات به شهادت رسیده اند و از لشکرهای 31 عاشورا، 8 نجف، 21 امام رضا (ع) و همچنین لشکر 21 حمزه نیروی زمینی ارتش هستند.

پیکر پاک این شهدا پس از مراسم استقبال، به شهرهای خرمشهر، آبادان و شادگان منتقل و مراسم بزرگداشتی بعد از اقامه نماز مغرب و عشا در این شهرها برگزار و سپس به معراج شهدای اهواز منتقل شد.

در این میان 38 شهید در آبادان، 30 شهید در خرمشهر و سایر شهدا در شادگان با حضور پرشور مردم این شهرهای تشییع شد و مردم با حضور در کنار پیکرهای این شهدا با آرمانهای بلند آنان تجدید پیمان کردند.

امام جمعه آبادان شب گذشته در مراسم تشییع این شهدا گفت: بسیاری از مشکلات ما به علت استفاده نکردن از راه شهدا است.

اوج افکار ایثارگرانه شهدا در وصیتنامه آنان

حجت الاسلام علی ابراهیمی پور در این مراسم که در مصلای ثامن الائمه این شهر برگزار شد، اظهار کرد: در ایام عظیم عاشورای حسینی در جوار 38 شهید هستیم. وجود شهدا همانند خون تازه ای است که وارد بدن انسان می شود و آرمان های آنان باید توسط جامعه زنده نگه داشته شود. بسیاری از مشکلات ما به علت استفاده نکردن از راه شهدا است.

امام جمعه آبادان ادامه داد: شهدا غیورمردان کشور ما هستند و ورود آن ها را به کشورمان تبریک می گوییم. برخی از ما به دنبال پست سیاسی هستیم در صورتی که نباید به اینگونه عمل کنیم.

وی افزود: یکی از نکات برجستگی شهدا، تکلیف شناسی آنها بوده است تا جایی که وقتی امام خمینی(ره) فرمود چه کسی مرا یاری می دهد؟ آنان لبیک گفتند. وصیتنامه شهدا اوج افکار ایثارگرانه آن ها را نشان می دهد و ما نیز باید در کنار آن ها باشیم.

کلام شهدا برخواسته از دل و فکر پاک است

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار آبادان نیز در این مراسم گفت: کلام شهدا برخواسته از دل و فکر پاک است و بی اجر و مزد نخواهد بود.

سیدمحمد مولوی اظهار کرد: همه ما شاهد هستیم که شهدای بزرگ کشورمان از خانواده خود گذشتند تا از عزت و سربلندی ایران اسلامی دفاع کنند. آنها می خواستند پاسخگوی لبیک باشند به همین دلیل وارد جبهه های نبرد حق علیه باطل شدند تا از مکتب اسلام دفاع کنند.

مولوی تصریح کرد: ورود شهدا به شهر شهید پرور آبادان باعث عطرافشانی این شهر شد و فضای خوبی را به ارمغان آورد که استقبال مردم به ویژه جونان نشان از این مهم است.

وی با اشاره به لزوم استمرار این آئین ها تاکید کرد: انتظار است با هماهنگی و برنامه ریزی بهتر این آئین ها به صورت مستمر برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تشییع پیکر 38 شهید گمنام دوران دفاع مقدس از محل چهار راه خیابان یک احمد آبادان آغاز و تا مصلای ثامن الائمه این شهر ادامه یافت.