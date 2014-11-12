خبرگزاری مهر برجسته ترین منبع اطلاع رسانی در زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدم عصر سه شنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر افزود: خبرگزاری مهر فعال ترین رسانه خبری در حوزه اطلاع رسانی در استان زنجان است و فعالیت های خوب و تاثیرگذاری در حوزه خبر و اطلاع رسانی در زنجان داشته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: این خبرگزاری در انعکاس سریع خبر و دقت و سرعت جزو رسانه های برتر استان است.

مقدم با بیان اینکه رسانه های استان مشکلات فراوانی دارد افزود: خبرگزاری مهر در استان زنجان به عنوان یک رسانه معتبر و مهم نقش اساسی در بیان مطالبان حوزه های مختلف دارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان یاد آورشد: رسانه ها در انعکاس اخبار و رفع مشکلات مردم بسیار موثر هستند و خبرنگاران پل ارتباطی بین دولت و مردم می باشند.

مقدم با بیان اینکه خبرگزاری های استان با مشکلات عدیده ای مواجه هستند افزود: باید تلاش ویژه ای در استان برای رفع این مشکلات صورت بگیرید و اداره کل ارشاد به سهم خود با رصد این مشکلات نسبت به کاستن و رفع این مشکلات تلاش می کند.