کشاورزان خوزستان با کمبود آب مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاحی شامگاه سه شنبه در جلسه برنامه ریزی نهایی آب قابل تامین بخش کشاورزی و محیط زیست در سال آبی جاری و آینده اظهار کرد: نوع سیاست گذاری مدیران بخش های مختلف استان در بخش کشاورزی تاثیر فراوان می گذارد.

وی افزود: خوزستان همیشه رتبه اول در بخش تولیدات محصولات کشاورزی را دارا بوده و همه تلاش کشاورزان خوزستانی بر این اساس است که در زمان مناسب کاشت محصولات خود را اغاز کنند.

معاون عمرانی استاندار خوزستان با بیان اینکه مردم خوزستان از تبعیض ها خسته شده اند، گفت: بر اساس قانون در هر نقطه از کشور که کشاورزان از کشت محصولات محروم می شوند دولت باید به آنها خسارت پرداخت کند در صورتی که این اتفاق در خوزستان رخ نمی دهد و کشاورزان متحمل ضرر و زیان فراوانی می شوند.

سیاحی تصریح کرد: در این زمان کشاورزان با مشکلات فراوانی همچون کمبود آب مواجه هستند و ما باید با مدیریت صحیح آب بتوانیم شاهد رونق بخش کشاورزی در استان باشیم.

معاون عمرانی استاندار خوزستان اظهار کرد: به دلیل کمبود آب در بخش کشاورزی نوع سیاست گذاری در خصوص طرح 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری تغییر می یابد احیای این طرح نیازمند توجه جدی مسئولان مروبط است.

وی افزود: تخصیص 100درصدی آب در حوزه کارون و دز و تخصیص 80 درصدی در حوزه مارون و کرخه تغییر نخواهد کرد. از همین اکنون باید آزاد سازی آب توسط سازمان آب و برق صورت بگیرد و اگر کانال های آب موجود در استان بدون آب مانده اند این سازمان باید هر چه سریعتر آب را در کانال ها جاری کند.