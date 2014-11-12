تصادفات در جاده های روستایی زنجان ۱۱۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی شامگاه سه شنبه در مراسم تجلیل از موتور سواران قانونمدار افزود: طی شش ماهه سالجاری ۲۰ درصد از تصادفات در جاده های روستایی استان زنجان را راکبین موتور سیکلت به خود اختصاص می دهند.

وی اظهار داشت: متاسفانه موتور سواران از کلاه ایمنی استفاده نمی کنند و علت اصلی فوت هم عدم استفاده از کلاه ایمنی است.

مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان گفت: یکی از اهداف مهم این سازمان فرهنگ سازی و آموزش عموم مردم به ویژه رانندگان وسایط نقلیه است.

رحمتی گفت: بسیاری از حوادث و سوانح جاده ای به دلیل عدم آگاهی و فرهنگ سازی های لازم است و باید به امر فرهنگسازی توجه ویژه شود.

وی یاد آورشد: ۱۴ تا ۲۵ آبان ماه سالجاری دهه ایمنی راهها با شعار توجه اذعان عمومی جامعه به مسئولیت اجتماعی در رانندگی ایمن نامگذاری شده و باید به این شعار وِیژه توجه شود.

مدیر کل سازمان حمل و نقل پایانه های استان زنجان تاکید کرد: توجه به بحث ایمنی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی مختص زمان خاصی نیست و باید در همه حال به قانون احترام گذاشت.

رحمتی افزود: متاسفانه عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی باعث شده تصادفات فوتی در زنجان طی هفت ماهه سالجاری در استان زنجان افزایش چشمگیری داشته باشد.

وی تصریح کرد: باید فرهنگ درست رانندگی کردن در بین مردم فرهنگسازی شود و در تحقق این امر مهم رسانه ها باید اطلاع رسانی و برنامه ریزی لازم را در دستور کاریی خود قرار دهند.

در پایان این مراسم به ۲۰۰ نفر از موتوسواران قانونمند کلاه ایمنی داده شد.