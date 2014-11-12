۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۹:۴۳

در ۶ ماه اول سالجاری/

تصادفات در جاده های روستایی زنجان ۱۱۰ درصد افزایش یافت

زنجان -خبرگزاری مهر: مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان گفت: طی شش ماهه سالجاری تصادفات در جاده های روستایی استان زنجان ۱۱۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی شامگاه سه شنبه در مراسم تجلیل از موتور سواران قانونمدار افزود: طی شش ماهه سالجاری ۲۰ درصد از تصادفات در جاده های روستایی استان زنجان را راکبین موتور سیکلت به خود اختصاص می دهند.

وی اظهار داشت: متاسفانه موتور سواران از کلاه ایمنی استفاده نمی کنند و علت اصلی فوت هم عدم استفاده از کلاه ایمنی است.

مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان گفت: یکی از اهداف مهم این سازمان فرهنگ سازی و آموزش عموم مردم به ویژه رانندگان وسایط نقلیه است.

رحمتی گفت: بسیاری از حوادث و سوانح جاده ای به دلیل عدم آگاهی و فرهنگ سازی های لازم است و باید به امر فرهنگسازی توجه ویژه شود.

وی یاد آورشد: ۱۴ تا ۲۵ آبان ماه سالجاری دهه ایمنی راهها با شعار توجه اذعان عمومی جامعه به مسئولیت اجتماعی در رانندگی ایمن نامگذاری شده و باید به این شعار وِیژه توجه شود.

مدیر کل سازمان حمل و نقل پایانه های استان زنجان تاکید کرد: توجه به بحث ایمنی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی مختص زمان خاصی نیست و باید در همه حال به قانون احترام گذاشت.

رحمتی افزود: متاسفانه عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی باعث شده تصادفات فوتی در زنجان طی هفت ماهه سالجاری در استان زنجان افزایش چشمگیری داشته باشد.

وی تصریح کرد: باید فرهنگ درست رانندگی کردن در بین مردم فرهنگسازی شود و در تحقق این امر مهم رسانه ها باید اطلاع رسانی و برنامه ریزی لازم را در دستور کاریی خود قرار دهند.

در پایان این مراسم به ۲۰۰ نفر از موتوسواران قانونمند کلاه ایمنی داده شد.

کد مطلب 2419491

