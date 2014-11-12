خسارات خشکسالی به کشاورزان خوزستان پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، کیخسرو چنگوایی شامگاه سه شنبه در جلسه برنامه ریزی نهایی آب قابل تامین بخش کشاورزی و محیط زیست در سال آبی جاری و آینده عنوان کرد: بارندگی مهرماه تاثیر چندانی در کشت محصولات کشاورزی سال جاری نخواهد گذاشت و تنها منجر به آمادگی زمین زراعی می شود.

وی افزود: البته این نکته نیز قابل ذکر است که بارندگی مهر ماه برای ذخریه سازی آب پشت سد های استان نیز مناسب است.

چنگلوائی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر در بخش کشاورزی استان با مشکلاتی همچون بی آبی مواجه هستیم، گفت: کشاورزان خوزستانی بیش از این تحمل ضرر و خسارت را ندارند و سهم خساراتی که از شرکت های بیمه دریافت می کنند، یک دهم ضرر و زیانشان هم نیست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان تصریح کرد: پایاب رودخانه کرخه و کارون به ازاری کشت هر ۲۰۰ هزار هکتار محصول گندم باید ۵۰۰ میلی متر مربع باشد که متاسفانه این میزان آب به این محصول اختصاص نمی یابد.

چنگلوایی با تاکید به اینکه به ازاری هر یک روز تاخیر در اختصاص آب برای مزارع استان، یک سوم در بخش تولیدات استان کاهش می یابد، گفت: جهاد کشاورزی خوزستان تخصیص ۶۰ درصدی آب به مزارع حوزه رودخانه کرخه و مارون را قبول ندارد. سازمان آب و برق استان گاهی اوقات با بارش پنج و یا شش میلیمتری باران دریچه کانال های آب را می بندد.

وی افزود: هر شهرستان اقلیم آب و هوایی منحصر به خود را دارد و با قطع آب در شهر های بالادستی، شهرهای پائین دستی نیز دچار مشکلات فراوانی می شوند.

چنگلوائی تصریح کرد: کشت محصول گندم با کیفیت، نیازمند حداقل پنج مرتبه آبیاری است در صورتی که در برخی نقاط استان به دلیل کمبود آب تنها دو یا سه مرتبه زمین های گندم را آبیاری می کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان اظهار کرد: بارندگی های سال جاری به نسبت سال گذشته بهتر بوده به همین دلیل سازمان آب و برق باید هر چه سریع تر قرار دادهای اختصاص آب را باشرکت های توزیع منعقد کند تا کشاورزان بدون آب نمانند.