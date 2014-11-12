تارنمای "بانک جامع اطلاعات اهالی فرهنگ و هنر" در آبادان راه اندازی شد

حمید بحرینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: معاونت فرهنگی شهرداری آبادان علاقمند است تا با تمام پتانسیل های فرهنگی و هنری این شهر همچون سازمان منطقه آزاد اروند تعامل داشته باشد تا یکپارچگی فرهنگی در این منطقه ایجاد شود.

وی بیان کرد: باید با استفاده از توانمندی های فرهنگی، هنری و اجتماعی شهر آبادان سیاست کلی خود را اجرا کنیم و امورات را به متخصصین بومی محول کنیم زیرا متخصصانی که در سطح شهر وجود دارد و دوستانی که در عرصه فرهنگ و هنر زحمت می کشند طرح و ایده هایی زیادی را دارند.

معاون فرهنگی شهردار آبادان ادامه داد: در زمینه تئاتر، شعر، مباحث مذهبی، و سایر حوزه های هنری هنرمندان آبادانی تلاش های زیادی را می کنند و این موضوع را برای مسئولان منطقه به اثبات رساندند.

بحرینی تاکید کرد: باید فضایی برای ارائه توامندی های هنرمندان و اهالی عرصه فرهنگ و هنر شهر آبادان وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: معاونت فرهنگی شهرداری آبادان تارنمای «بانک جامع اطلاعات اهالی عرصه فرهنگ و هنر» و «بانک طرح و ایده» را راه اندازی کرده است که در حال حاضر در مرحله آزمایشی قرار دارند.

معاون فرهنگی شهردار آبادان ابراز امیدواری کرد: با راه اندازی تارنمای «بانک جامع اطلاعات اهالی فرهنگ و هنر»، اهالی فرهنگ و هنر آبادانی به مردم استان خوزستان و کشور معرفی و چنانچه آثاری نیز داشته باشند به صورت مطلوب معرفی می شود.

بحرینی عنوان کرد: تارنمای «بانک طرح و ایده» باعث می شود مشارکت مردم در تصمیم گیری های برنامه های فرهنگی و اجتماعی افزایش یابد. برای آثار ارسالی می توان جشنواره برگزار و به آثار برتر جوایزی را اهدا کرد.

وی ادامه داد: راه اندازی سامانه پیام کوتاه «10007334» از دیگر برنامه های معاونت فرهنگی شهرداری است که مردم از این طریق پشنهادات و انتقادات سازنده ای را می توانند مطرح و ما را یاری کنند.

معاون فرهنگی شهردار آبادان با اشاره به برنامه شش ماه دوم این معاونت خاطرنشان کرد: برنامه های معاونت فرهنگی شهرداری با کمک های شهردار برنامه ریزی و تقدیم شورا شده است. این برنامه ها بر اساس دغدغه ها و اولیت هایی که میبایست در آبادان اجرا به آن ها داده شده است.