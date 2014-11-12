مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

-مبارزین کرد در کوبانی خیابانها و مناطق جنوبی این شهر را از تروریستها بازپس گرفتند.

-دیده بان حقوق بشر از وضعیت بحرانی لیبی به شدت اظهار نگرانی کرد.

-پلیس الجزایر یک گروه تروریستی که در زمینه جذب تروریست برای گروه داعش فعالیت می کرد را کشف و بازداشت کرد.

-به دنبال حمله نظامیان صهیونیست به تجمع اعتراض آمیز فلسطینیها در رام الله، چندین فلسطینی زخمی شدند.

-داعش با انتشار یک پیام ویدئویی آمریکا و نیروهای پیشمرگه را تهدید کرد.

-وزارت خارجه روسیه بر ادامه حمایت مسکو از نیروهای مسلح عراقی تاکید کرد.

-"انگلا مرکل" صدراعظم آلمان اعلام کرد که طرح جدیدی برای تحریم روسیه وجود ندارد.

-مسکو درخصوص نتیجه بخش بودن مذاکرات هسته ای ایران اظهار امیدواری کرد.

-"فؤاد معصوم" رئیس جمهوری عراق همزمان با سفر به عربستان اعلام کرد که سفر وی به ریاض از سوی همه گروههای سیاسی و دینی در عراق حمایت شده است.

-سازمان ملل اعلام کرد که جنگ در عراق و سوریه 13.6 میلیون نفر را در این کشورها آواره کرده است.