مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

-مبارزین کرد در کوبانی خیابانها و مناطق جنوبی این شهر را از تروریستها بازپس گرفتند.
-دیده بان حقوق بشر از وضعیت بحرانی لیبی به شدت اظهار نگرانی کرد.
-پلیس الجزایر یک گروه تروریستی که در زمینه جذب تروریست برای گروه داعش فعالیت می کرد را کشف و بازداشت کرد.
-به دنبال حمله نظامیان صهیونیست به تجمع اعتراض آمیز فلسطینیها در رام الله، چندین فلسطینی زخمی شدند.
-داعش با انتشار یک پیام ویدئویی آمریکا و نیروهای پیشمرگه را تهدید کرد.
-وزارت خارجه روسیه بر ادامه حمایت مسکو از نیروهای مسلح عراقی تاکید کرد.
-"انگلا مرکل" صدراعظم آلمان اعلام کرد که طرح جدیدی برای تحریم روسیه وجود ندارد.
-مسکو درخصوص نتیجه بخش بودن مذاکرات هسته ای ایران اظهار امیدواری کرد.
-"فؤاد معصوم" رئیس جمهوری عراق همزمان با سفر به عربستان اعلام کرد که سفر وی به ریاض از سوی همه گروههای سیاسی و دینی در عراق حمایت شده است.
-سازمان ملل اعلام کرد که جنگ در عراق و سوریه 13.6 میلیون نفر را در این کشورها آواره کرده است.