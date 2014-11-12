به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی، معاون امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این خبر را بامداد امروز (چهارشنبه 21 آبان ماه) در برنامه زنده تلویزیونی «زندهباد زندگی» و از شبکه 2 سیما اعلام کرد.
وی در این باره گفت: امسال جشنواره مطبوعات را نخواهیم داشت و این رویداد به سال بعد موکول میشود. دلیل این مسئله هم این است که اصحاب نظر و متخصصین رسانه معتقدند که جشنواره مطبوعات نیازمند بازنگری است ضمن اینکه آنها بر این باورند که در حال حاضر متغیر بحرانی رسانهها، بحث اخلاق حرفهای است.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد تاکید کرد: باید به جای تاکید و تکیه بر مسائل فنی و تکنیکی مانند انتخاب بهترین گزارش یا بهترین مصاحبه، به مسائل زیربناییتر در حوزه مطبوعات و رسانهها پرداخته شود.
انتظامی همچنین در این برنامه تلویزیونی که موضوع آن عمدتا نشریات خانوادگی و شیوههای علاقهمند کردن اعضای خانواده به مطالعه روزنامه بود، در این خصوص نظرات خود را بیان و خبرهای تازهای هم اعلام کرد که مشروح گزارش این برنامه متعاقبا ارسال میشود.