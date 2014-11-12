تغییر زمان دیدارهای صبا در لیگ برتر فوتبال

علی حیات پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تغییر برنامه‌ای که از سوی سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال در زمان برگزاری دیدارهای هفته پانزدهم و پایانی از نیم فصل نخست مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور ایجاد شد زمان دیدار صبای قم و فولاد خوزستان نیز تغییر کرد.

وی گفت: بدین ترتیب مسابقه تیم‌های فوتبال صبای قم و فولاد خوزستان به جای ۲۹ آبانماه در روز شنبه اول آذرماه از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه غدیر اهواز به انجام خواهد رسید و صبا برای این بازی روز جمعه سی‌ام آبان راهی اهواز خواهد شد.

سرپرست تیم فوتبال صبای قم افزود: زمان برگزاری دیدار صبای قم با ذوب آهن اصفهان در هفته شانزدهم لیگ برتر از جمعه ۱۴ آذر به روز دوشبنه ۱۰ آذر ساعت ۱۵ در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان تغییر کرده است.

حیات پور بیان داشت: در هفته هفدهم لیگ برتر نیز مسابقه صبای قم با ملوان بندر انزلی به جای جمعه ۲۱ آذر روز چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۱۵ در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم برگزار می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به از سر گیری تمرینات تیم فوتبال صبا اشاره و عنوان کرد: تمرینات تیم صبای قم پس از ۳ روز تعطیلی در ورزشگاه هلال احمر قم آغاز شد و به غیر از مصدومان صبا، سایر بازیکنان در این جلسه تمرینی حضور پیدا کردند.

سرپرست تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: در حال حاضر 2 یا سه بازیکن صبا آسیب دیده اند که کادر پزشکی مشغول تعیین وضعیت این بازیکنان است اما آمبونو آچیله مهاجم صبا به دلیل عمل جراحی چند هفته ای دور از میادین است.

حیات پور خاطرنشان کرد: تیم صبای قم در پایان هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال و به فاصله یک هفته به پایان نیم فصل در رده ششم جدول رده بندی ۱۶ تیمی لیگ برتر فوتبال قرار گرفته است.