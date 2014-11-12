جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد/ پیشنهاد رئیس جمهور برای اجرای مصوبات شورا

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه 755 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت الاسلام روحانی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

رئیس جمهور سه شنبه شب در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و سایر اعضا برگزار شد، با اشاره به مباحث دو جلسه اخیر این نهاد، گفت: تقریباً اکثر اعضاء، نظر خود را درباره حکم مقام معظم رهبری برای دوره‌ جدید فعالیت شورا و راهکارهای محقق ساختن مطالبات ایشان بیان کردند.

وی افرود: مناسب است پس از این مباحث، دبیرخانه شورا با جمع‌بندی پیشنهادهای اعضا، راهکارهای ارایه شده را در جلسه بعدی ارایه دهد تا به بهترین راه‌حل برای پیگیری تحقق مأموریت‌های دوره جدید فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی دست یابیم.

روحانی با بیان اینکه ماموریت های محوله به شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفا با تصویب سند یا ایجاد نهادهای جدید محقق نخواهد شد، اظهار داشت: اگر نظر اعضا بر این قرار گرفت که باید بر نحوه اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نظارت دقیق‌تر و جدی‌تری صورت گیرد، چنین خواهیم کرد.

رئیس جمهور در این جلسه پیشنهاد داد که بر اساس نظرات اعضا، در هر جلسه گزارشی از نحوه و میزان اجرایی شدن مصوبات شورا ارایه شده تا بر اساس آن، برنامه عمل شورای عالی انقلاب فرهنگی در آینده معین شود.

بر همین اساس مقرر شد، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهادات مشترک ارایه شده از سوی اعضا در دو جلسه اخیر را جمع‌بندی و برای تأیید نهایی در جلسه آینده ارایه دهد و همچنین ساز و کاری برای نظارت و پیگیری جدی‌تر و منسجم بر اجرای مصوبات شورا طراحی شود.

همچنین محمدرضا مخبردزفولی - دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: در ابتدای جلسه از زحمات ضرغامی رئیس سابق سازمان صدا و سیما به خاطر تلاش های خستگی ناپذیر در مسئولیت ریاست سازمان صداوسیما تشکر و قدردانی شد.

مخبردزفولی گفت: ضرغامی در 10 سال اخیر به عنوان عضو حقوقی در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور داشت که با تایید مقام معظم رهبری به عنوان عضو حقیقی این شورا منصوب شد.

در بخش دیگری از این جلسه در خصوص مهندسی فرهنگی مباحثی مطرح شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با اشاره به اینکه ستاد مهندسی فرهنگی منبعث از سند مهندسی فرهنگی در حال شکل گیری است، گفت: در ترکیب این ستاد مقرر شده بود که 4 تن از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط اعضای این شورا برای عضویت در ستاد مهندسی فرهنگی انتخاب شوند.

وی افزود: پیشنهادهایی در این زمینه مطرح شد که نهایتا حجت الاسلام قمی، ضرغامی، کچوئیان و حجت الاسلام محمدی عراقی به عنوان اعضای حقیقی ستاد راهبری مهندسی فرهنگی از جانب شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شدند.

به گفته مخبر دزفولی، ریاست ستاد مهندسی فرهنگی به عهده رئیس جمهور است که در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور ریاست این ستاد را به عهده خواهد داشت و دبیر ستاد مهندسی فرهنگی نیز دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی است که اعضای آن نیز متشکل از وزرا و دست اندرکاران عرصه فرهنگ کشور است که 4 نفر انتخاب شده در جلسه امشب نیز به عنوان 4 عضو حقیقی این ستاد مشخص شدند.

رئیس ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، گفت: مسیری که ستاد مهندسی فرهنگی پی گیری خواهد کرد همانند مسیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور خواهد بود که به خوبی جهت گیری های عرصه علم و فناوری کشور را با هماهنگی و همکاری دستگاه های مرتبط سامان دهی کرده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم با تکمیل شدن ترکیب ستاد مهندسی فرهنگی و تشکیل جلسات آن موضوعات عرصه فرهنگ در بخش هایی نظیر؛ هنر، سینما، کتاب، مطبوعات، موسیقی، نظام های تبلیغ دینی، مباحث قرآنی و... به تدریج در ستاد مطرح شده و شاهد هماهنگی و هم افزایی بیشتر در فعالیت های فرهنگی کشور باشیم.

تایید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین

به گفته مخبر دزفولی، در این جلسه دکتر منوچهر مهرام به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین موفق به کسب رای اعتماد از شورای عالی انقلاب فرهنگی شد.