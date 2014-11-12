بی پولی گریبانگیر طرح ملی فولاد قاینات/ حرف های ضد و نقیض مسئولان در پرداخت فایناس به پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، تصمیم اولیه برای احداث هشت کارخانه فولاد در هشت استان کشور هر کدام به ظرفیت ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن هم در دولت نهم و با هدف توسعه مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور اتخاذ شده است این طرح ها با هدف توزيع امكانات در مناطق غير برخوردار و افزايش نرخ اشتغال احداث شده که یکی از این طرح ها به عنوان فولاد قائنات در خراسان جنوبی احداث شده است.

در ۳۰ مهرماه سال جاری جواد هروی نماینده مردم شهرستان های قائنات و زیرکوه از تزریق ۲۰۰ میلیون یور فایناس از کشورچین به کارخانه فولاد قائنات خبر داد و این در حالی است که با پیگیری خبرنگار مهر فلاحتی، مدیرکارخانه فولاد قائنات از عدم تزریق حتی یک ریال به این کارخانه خبر می دهد همچنین حقیقی، مدیرکل صنعت و معدن خراسان جنوبی نیز خبر عدم اختصاص فایناس به این کارخانه را اعلام می کند.

وعده افتتاح فولاد قائنات تا پایان سال ۹۰

آذرماه سال ۱۳۸۹ بود که «فخر آبادی» سرپرست طرح فولاد قائنات خراسان جنوبی از افتتاح واحد فولاد سازی قائنات تا پایان سال ۹۰ خبر داد و گفت: طرح فولاد قاين، متشكل از سه واحد است كه پيشرفت كل طرح تا پايان آبان‌ماه امسال، ۴۲.۳۸ درصد بود و پيشرفت فيزيكي واحد احياي مستقيم و انباشت و برداشت، ۶۵.۲۲ درصد است كه تا شهريور سال ۹۰ به بهره‌برداري مي‌رسد.

همچنین طی بازدید مديرعامل شركت ملي فولاد ايران از کارخانه‌ فولاد قائنات، «موسی قرباني» نماينده‌ سابق قاينات در مجلس شورای اسلامی در اين بازديد نیز گفته بود: پيش‌بيني مي‌شود اين طرح تا پايان سال ۹۰ به بهره‌برداري برسد.

وي افزود: دولت به‌طور هم‌زمان، هشت طرح بزرگ فولاد را با ظرفيت هريک ۸۰۰ هزار تن، آغاز کرده است که از نظر پيشرفت فيزيکي، طرح فولاد قاين، رتبه‌ي نخست را داراست.

در بهمن ۹۰، «حجت الاسلام موسی قرباني» نماينده‌ قاينات، در سايت خود آورد: در ملاقات با وزیر صنعت، معدن و تجارت، مقرر شد جلسه‌اي برای حل مشکل منابع مالی فولاد تشکیل شد.

وی ادامه داد: این جلسه در سازمان توسعه‌ معادن با شرکت مسئولین این سازمان و شرکت ملی فولاد و بانک تجارت تشکیل شد و مشکلات، مطرح شد و درنهایت مقرر شد ۵۰ ميلیارد تومان وام به فولاد قاین پرداخت گردد که با تخصیص این مبلغ، قسمت احیاي مجتمع فولاد که ۷۵ درصد پیشرفت دارد آماده‌ي افتتاح خواهد شد.

وی تاکید کرده است که اگر مسئولین مربوطه، تعلل نمی‌کردند، تاکنون این اتفاق افتاده بود و متأسفم که بگویم اگر پیگیر نمی‌شدم، اقدامات انجام‌شده تاکنون لابه‌لای پرونده‌ها در معاونت توسعه‌ معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، گم می‌شد؛ که با پیگیری که داشتم و با وزیر صحبت کردم، اقدامات قبلی به‌جریان افتاد و ۱۰۰ ميلیارد تومان وام به ۵۰ ميلیارد، کاهش پیدا کرده که البته برای به‌گردش درآمدن ۵۰ ميلیارد باقی‌مانده نیز پیگیری‌هايی کرده‌ام.

همچنین «حبيبي‌منش» فرماندار اسبق قاينات در بازديد مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور افغانستان از مجتمع فولاد قاينات گفته بود: اين مجتمع بزرگ، از طرح‌هاي مهر ماندگار است که بايد در دولت دهم به بهره‌برداري برسد و امسال، سال راه‌اندازي واحد احياي مجتمع خواهد بود.

به گفته‌ وي، هزار و ۵۰ ميليارد ريال تسهيلات در کارگروه استاني و کشوري اشتغال براي ادامه‌ کار و راه‌اندازي واحد احياي فولاد قاين، اختصاص يافت ولي نسبت به پرداخت آن، اقدامي انجام نشده است.

مهر ماه ۱۳۹۱: پیشرفت کارخانه فولاد قائنات به ۵۰ درصد رسید

در مهر ماه سال ۱۳۹۱ نیز استاندار قبلی خراسان جنوبی در بازدید از فولاد قاینات، اظهارکرد: طرح فولاد قاینات ازجمله‌ ۷ طرح بزرگ اقتصادی دولت در سطح کشور، محسوب می‌شود.

وی اظهارکرد: این پروژه با میانگین پیشرفت ۵۰ درصد، از حیث پیشرفت فیزیکی، رتبه‌ نخست را در بین ۷ طرح اقتصادی کشور در زمینه‌ فولاد دارد.

«قهرمان رشيد» افزوده: امید است در سه ماهه‌ نخست سال آینده، شاهد افتتاح فاز نخست این مجموعه باشیم.

وی خاطرنشان کرد: اعتبار مورد نیاز برای بهره‌برداری از این پروژه، ۴۰۰ میلیون تومان است که تاکنون ۲۰۰ میلیون تومان آن، تأمین و هزینه شده است.

عدم پیشرفت فیزیکی کارخانه فولاد از سال ۹۰

همچنین در دی ماه سال ۱۳۹۱ نیز «هروي» نماينده‌ قاينات و زيركوه، در سايت شخصي خود، درباره‌ آخرين وضعيت طرح فولاد قاينات، توضيحاتي داده است.

وی عنوان کرده است: دغدغه‌ اعتبارات و راه‌اندازی به‌موقع این کارخانه، من را جداً نگران ساخته بود؛ زیرا به‌رغم این‌که این طرح در ردیف طرح‌های مهر ماندگار می‌باشد و اعتبارات آن نیز می‌بایستی قبلاً تأمین مي‌شد، شرایط موجود برخلاف آن به‌نظر می‌رسید.

وی بیان کرده بود: از طرفی نیز طرح شکایاتی از سوی مردم منطقه‌ نیمبلوک مبنی بر تعارض املاک، بر این مسائل اضافه شده بود. لذا ۱۲ دي به‌جهت هم‌فکری و تعامل برای پیشبرد امور و اطلاع از زمان‌بندی و نحوه‌ راه‌اندازی این طرح و امور مرتبط با این طرح، درخواست تشکیل جلسه‌ای را در وزارت صنعت، معدن و تجارت نمودم.

در این نشست که با حضور معاون وزیر صنایع و ریاست ایمیدرو، دکتر «احمدی» و معاون وي، مهندس «جمیع» ریاست سازمان صنایع و معادن استان و مهندس «چابک» از مجریان طرح در کارخانه تشکیل شد مباحث مبسوطی مطرح شد.

در این جلسه، وزارت صنایع، وعده دادند که پرشتاب‌تر از گذشته، فاز احیا را تا پایان خرداد ۹۲ ان‌شاءا... آماده‌ بهره‌برداری نمایند و فاز دوم فولاد نیز تا پایان سال ۹۲ به‌اتمام برسد.

همچنین در این جلسه تأکید شد تا قبل از عید نوروز، امتحان استخدامی برای جذب و به‌کارگیری نیروهای بومی منطقه در حدود ۲۰۰ نفر صورت پذیرد.

امروز بعد از گذشت چند سال از این قول های بی عمل مسئولان شاهد هستیم که این کاخانه از ۵۲ درصد پیشرفت فیزیکی برخودار است که این پیشرفت در سال ۹۰ محقق شده و عملا این پروژه از سال ۹۰ به دلیل بی پولی و وعده های عمل نشده متوقف بوده است.

تزریق ۲۰۰ میلیون یورو به کارخانه فولاد قائنات

نماینده مردم شهرستان های قائنات و زیر کوه در آخرین مصاحبه خود در تاریخ ۳۰ مهر ماه سال جاری با مهر از تزریق ۲۰۰میلیون یورو فایناس به کارخانه فولاد قائنات خبر داد و گفت: طی هفته گذشته حدود ۲۰۰ میلیون یورو فایناس به کارخانه فولاد قائنات تزریق شده که امیدواریم با این اعتبار بخش احیای این کارخانه در تابستان سال آینده به بهره‌برداری برسد.

جواد هروری در این مصاحبه بیان کرد: برای بررسی مشکلات کارخانه فولاد قائنات جلسات زیادی با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشته‌ایم که برای اختصاص اعتبار به پروژه فولاد شهرستان قائنات بکارگیری اعتبار دولتی، فایناس چین و جذب اعتبارات بخش خصوصی مطرح شده است.

فایناس چین وارد چرخه کار شده است/ راه اندازی بخش احیاء در سال آینده

نماینده مردم شهرستان‌های قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی از تزریق حدود ۲۰۰ میلیون یورو فایناس چین در هفته گذشته خبر داد و افزود: فایناس چین اختصاص یافته و وارد چرخه کار شده است.

هروی با اشاره به اینکه بخش خصوصی نیز برای سرمایه‌گذاری در این پروژه توانسته است نظر دولت را جذب کند، تاکید کرد: با این اقدامات صورت گرفته تصور می‌شود که گام بلندی در راستای راه‌اندازی این پروژه برداشته شود.

وی با بیان اینکه با گشایش اعتبارات، بخش احیای این پروژه در تابستان سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: امید است با تولید در بخش احیا، بتوانیم بخش ذوب کارخانه را راه‌اندازی کنیم.

نماینده مردم شهرستان‌های قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: راه‌اندازی بخش احیای کارخانه فولاد قائنات برای ما از اهمیت زیادی برخودار است.

یک ریال فایناس هم به حساب کارخانه فولاد قائنات واریز نشده است

صحبت های نماینده مردم قاین در حالی اعلام شد که مدیرکارخانه فولاد در مصاحبه مهر برای پیگیری وعده اعلام شده و رونق دوباره پروژه حکایت از آن داشت که هنوز یک ریال فایناس به این پروژه اختصاص نیافته است.

مدیرکارخانه فولاد قائنات در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه تاکنون فایناس کشور چین برای انجام فعالیت های عمرانی به کارخانه فولاد قائنات اختصاص نیافته است، افزود: تا کنون یک ریال ازمحل فایناس چین به این کارخانه اختصاص نیافته است.

محمد فلاحتی با اشاره به اینکه اعتبار از محل فایناس به صورت قطعی وجود دارد و تاکنون از طرف نماینده مردم شهرستان های قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی رایزنی های زیادی شده است، افزود: ما اسناد مالی این کارخانه را برای بررسی به کشور چین ارسال کرده ایم که کشور چین نیز تعهد کرده است در صورت بررسی وضعیت این کارخانه فایناس اختصاص دهد.

وی بیان کرد: پیش بینی می شود که تا اواخر آذرماه یا دی ماه اولین فایناس چین اختصاص یابد که این زمان در پرداخت های بین المللی زمان غیرعادی نیست.

قول ۲۰۰ میلیون یورو فایناس توسط چین/ سه و چهارسال زمان برای پرداخت این پول

وی تصریح کرد: در پیگیری های صورت گرفته کشور چین قول ۲۰۰ میلیون یورو فایناس را برای سرمایه گذاری درکارخانه فولاد قائنات داده است که این مبلغ به صورت یکجا پرداخت نمی شود بلکه این مبلغ در یک پروسه سه تا چهار ساله پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه زمانی فایناس که پروژه فولاد قائنات اختصاص می یابد که ما نیز اسناد مالی را برای بررسی وضعیت این کارخانه ارسال کنیم که طی شهریورماه سال جاری این اسناد را برای بررسی به سرمایه گذاران کشور چین ارسال کرده ایم و آنها نیز قول مساعد برای سرمایه گذاری دراین کارخانه را داده اند.

وی ادامه داد: این اعتبار برای کارخانه فولاد قائنات است و در هیچ پروژه دیگری هزینه نمی شود.

وی یادآورشد: امید است با پول تزریق شده بتوانیم برای این کارخانه تجهیزات خریداری کنیم و دستمزد کارگران را پرداخت کنیم.

قرارداد فایناس اوایل مهر ماه امضا و به تصویب رسیده است

وی عنوان کرد: سرمایه گذاران چینی قول داده اند که مرحله اول پرداخت فایناس ۱۵میلیون یورو معادل ۴۵ میلیارد تومان به این کارخانه پرداخت کنند ولی هنورعدد دقیق پرداخت فایناس مشخص نیست و باید تا زمان پرداخت منتظر بمانیم.

وی عنوان کرد: هم اکنون تیم اجرایی این کارخانه آماده و دارای برنامه ریز هستند که به محض پرداخت فایناس فعالیت های عمرانی این کارخانه را ادامه دهند.

وی افزود: سرمایه گذاران چینی در حال بررسی اسناد اداری و سرمایه گذار این کارخانه هستند که این بررسی سه تا چهار ماه طول خواهد کشید.

وی با اشاره به اینکه پرداخت اولین قسط نیازمند زمان طولانی است که قراردادماه فایناس اوایل مهرماه امضاء و به تصویب رسیده است.

فقط قرارداد دریافت فایناس از چین به امضا رسیده است/ افتتاح فاز اول در سال آینده

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز در گفتگو با مهر، اظهارکرد: فایناس برای رونق کارخانه فولاد قائنات از طریق کشور چین پیگیری شده که در این زمینه فایناس توسط سرمایه گذاران چینی منعقد و به دنبال اجرایی شدن آن هستم.

حقیقی تاکید کرد: هنوز فایناسی از کشور چین اختصاص نیافته است و تنها قرارداد امضاء شده است.

وی با بیان اینکه درگیر مسائل بانکی فایناس چین هستیم، گفت: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری فایناس از کشور چین اختصاص یابد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه فاز اول کارخانه فولاد قائنات از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی برخودار است، افزود: فاز دوم این کارخانه دارای ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی است که در مجموع این کارخانه ۵۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی خبر افتتاح فاز اول این کارخانه را در ابتدای سال ۹۴ داد و بیان کرد: در حال حاضر این کارخانه مشکلی ندارد و هیچ دغدغه در خصوص حل مشکلات این کارخانه وجود ندارد.

حقیقی در پایان یادآور شد: بخش خصوصی نیز برای سرمایه گذاری در این کارخانه اعلام آمادگی کرده است.

با توجه به اینکه مسئولان خراسان جنوبی برای تامین مالی کارخانه فولاد قائنات چشم به همکاری چینی ها دوخته است که در این رابطه چندی پیش هیئتی از چین به خراسان جنوبی سفر کرده و در خصوص اجرای طرح فولاد قائنات و تامین منابع آن با مسئولان استانی مذاکره و برای سرمایه گذاری در فولاد قائنات اعلام امادگی کرده اند امید است که این بار شعارهای مسئولان به عمل تبدیل شود و شاهد رونق دوباره اجرای این طرح بزرگ ملی درقائنات و در نهایت افزایش اشتغال خراسان جنوبی باشیم.