به گزارش خبرگزاری مهر، «دیان ویر ویرنجوریت» سفير اندونزی در ايران، دوشنبه 20 آبان با حضور در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با سيد محمدحسين هاشمی، معاون فرهنگی اين سازمان، درباره‌ بررسی چگونگی برگزاری هفته‌ فرهنگی اندونزی در تهران در بهار سال آينده، ديدار و گفت‌وگو كرد.

سيد محمدحسين هاشمی در اين ديدار با بيان اهميت برقراری روابط فرهنگی بين كشورهای مختلف، گفت: فعاليت فرهنگی بين كشورها، گام عملی برای شناخت ملت‌‌هاست. در ايران هم سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان مسئول تنظيم روابط فرهنگی با ديگر كشورها، از هرگونه رابطه‌ فرهنگی با كشورها استقبال می كند.

وی همچنين با اذعان به اين نكته‌ مهم كه كشور بزرگ و اسلامی اندونزی به شدت مورد توجه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است، افزود: موافقت‌نامه‌های فرهنگی بين دو كشور ايران و اندونزی از ديرباز وجود دارد. برنامه‌ مبادلات فرهنگی دو كشور نيز 3 سال پيش تنظيم شده است و ما با جديت به دنبال آن هستيم تا بندهای آن را اجرا كنيم.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه‌ سخنان خود از برگزاری نمايشگاه عكس توسط سفير اندونزی در فرهنگسرای نياوران كه شامل تصاويری از سرزمين و اقوام ايران بود، قدردانی كرد.

هاشمی همچنين اشاره‌ای به وضعيت كنونی جهان اسلام داشت و گفت: با توجه به فضای آلوده‌ ناشی از فعاليت‌های گروه‌های تندروی اسلامی در جهان اسلام، جمهوری اسلامی ايران علاقمند به گسترش روابط با كشورهای معتدل اسلامی مانند اندونزی است.

وی تأكيد كرد: امروز اسلام عقلانيت و اعتدال، مورد توجه ايران و اندونزی است. اين دو كشور بزرگ اسلامی می توانند با همكاری هم نقش عمده‌ای در اشاعه‌ فرهنگ اعتدال در سطح جهان داشته باشند.

وی گفت: مسئولين فعلی و علمای بزرگ كشور دوست و برادر اندونزی می توانند‌ همنوا با مسئولين و علمای ايران، در سطح جهان برای برخورد و محدودكردن گروه‌های تندروی اسلامی نقش مهمی ايفا كنند. با توجه به فعاليت اين گروه‌ها در جهان اسلام، اين وظيفه‌ ايران و اندونزی است كه چهره‌ای خوب از اسلام را به جهانيان ارايه دهند.

وی در پايان اين بخش از سخنان خود، پيشنهاداتی را برای انتخاب مناسب زمان و برگزاری هفته‌ فرهنگی اندونزی در تهران در ابتدای سال آينده ارايه داد.

سفير اندونزی در تهران نيز با استقبال از تعامل بين علمای دينی ايران و اندونزی، برقراری تعاملات و همكاريهای بين اين علما را جزو برنامه‌های كاری خود ذكر كرد و گفت: صادقانه بگويم كه در اندونزی به دليل تبليغات سوئی كه وجود دارد، برخی از مردم سوءتفاهم و اطلاعات غلطی راجع به ايران و تشيع دارند. به دنبال آن هستم تا بتوانيم در آينده‌ای نزديك امكان ملاقات علمای ايران و اندنزی را فراهم آوريم. چرا كه انعكاس گفت‌وگوها و تعاملات علمای ايران و اندونزی نه تنها در جهان اسلام كه در كل جهان تأثيرات مثبتی به همراه خواهد داشت.