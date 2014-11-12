فعالان عرصه فناوری به دلیل نبود امکانات فعالیت شان را متوقف نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی سه شنبه شب در دیدار رئیس پارک علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان با بیان اینکه ایده سرآغاز یک حرکت است گفت: در دنیای امروز از افسانه ها و اسطوره ها ایده می گیرند چرا که معتقدند پشت این افسانه یک واقعیت است.

وی تصریح کرد، افسانه دارای یک منشا است، خیلی ها در بچگی خیال هایی داشتند و هیچ کس هم فکر نمی کرد که این خیال در آینده تبدیل به یک صنعت شود. یکی از این خیالات پرواز در آسمان ها بود که بعدها تبدیل به صنعت هواپیمایی شد و در ادامه فضا نوردی شکل گرفت. این حرکت نشان دهنده نتیجه ایده ای است که در ذهن هاست.

امام جمعه بندرعباس با بیان اینکه در برخی مواقع شاهد برخی غفلت ها در کشور هسستیم، بیان داشت: به محض اینکه طب جدید با نام قرص وارد شد دستاورد علمی که در گذشته داشتیم بلعید.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان تصریح کرد، متاسفانه در کشور ما آنچه که خودمان داریم جدی نمی گیریم و آن را به تمسخر می گیریم کما اینکه دستاوردهای بزرگانی چون بوعلی و ذکریای رازی راهم زمانی با دید تمسخر می دیدند اما بعدها دیدیم که بیماران زیادی در طول صدها سال با نسخه شیخ الرئیس شفا گرفتند.

وی، فراموشی دستاوردهای گذشته را یکی از دردهایی دانست که کشور ما به آن دچار شده است، تصریح کرد، متاسفانه در فرهنگ ما این گونه شده که وقتی یک طرح جدید آمد طرح گذشته فراموش می شود در صورتی که طرح نو باید مکمل کهنه باشد.

آیت الله نعیم آبادی با تاکید بر اینکه ما باید به خودمان بر گردیم، افزود: ما ظرفیت هایی داریم که به راحتی از کنار آن می گذریم و اعتنایی به آن نمی کنیم.

امام جمعه بندرعباس با بیان اینکه اتفاقات خوب همواره به دست پا برهنه ها محقق شده است، ادامه داد، سرمایه داران همیشه بعد از اختراع وارد عمل می شوند و آن هم برای سودی که از اختراع بدست می آورند در صورتی که کار اصلی را شما می کنید و این قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه شاهد اتفاقاتی خوبی در حوزه پارک علم و فناوری در استان هرمزگان هستیم، گفت: مشکلات زیادی سر راه تبدیل ایده به عمل وجود دارد اما فعالان این عرصه نباید کارشان را بخاطر نبود امکانات متوقف کنند.

آیت الله نعیم آبادی افزود: فعالان این عرصه نباید بخاط نبود سرمایه یا سرمایه گذار در عملیاتی شدن ایده هایشان عقب نشینی کنند. تاکید من این است که کارهای مهم را وابسته به چیزهای کوچک نکنید و مطمئن باشید که حرکت شما و کار پر برکتی که در این راه انجام می دهید یکسال دیگر دستتان را پر می کند.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد، فعالیت در حوزه علم و فناوری در ابتدا سخت است اما زمانی که به نتیجه رسید راحت و در آینده نیز منشاء برکات زیادی می شود.

وی با بیان اینکه دولت وظیفه دارد از شرکت های دانش بنیان حمایت کند، ادامه داد، کاری که فعالان عرصه علم و فناوری در حوزه دانش بنیان می کنند لذت بخش است و تاکید ما این است که در این راه کارها متوقف به کار دیگری نشود و با تلاش زیاد آن را به جلو ببرید. ما نیز دغدغه های شما را منتقل می کنیم تا همکاری های لازم نیز صورت بگیرد.