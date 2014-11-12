به گزارش خبرنگار مهر، علی فتی سه شنبه شب در دیدار با آیت الله نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با اشاره به دغدغه های مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای تحقق اقتصاد مقاومتی بیان داشت: سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری چراغ راه وزارت علوم و پارک های علم و فناوری است.

وی با بیان اینکه پارک هرمزگان تمام ظرفیت خود را برای عملیاتی شده سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بکار خواهد گرفت، گفت: در این راه وزارت علوم و استاندار هرمزگان نیز در این راه اهتمام ویژه ای دارند.

رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان در ادامه به آمار بیکاران در کشور اشاره کرد و گفت: 45درصد از بیکاران کشور دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. سوال اینجاست که اگر قرار بود این ها سرمایه کشور را هدر دهند و بعد معضلی برای کشور شوند چه دلیلی داشت که این قدر هزینه برای تحصیلات دانشگاهی خرج می شد اما پاسخ روشنی که در اینجا می توان به این سوال داد این است که دانشگاه های ما باید کارآفرین باشند و در این راه ساختاری با نام پارک علم و فناوری شکل گرفته است تا دانشجویان و اساتیدی که دارای ایده هستند وارد گود شوند و در یک پروسه ایده هایشان را تبدیل به عمل و تجاری سازی کنند.

به گفته فتی دولت برای حمایت از شرکت های دانش بنیان قوانینی را تصویب کرده که بر اساس آن مناطقی را تحت عنوان منطقه آزاد فناوری در نظر گرفته است که شرکت های زیر مجموعه پارک علم و فناوری به مدت 15 سال از مالیات معاف هستند. همچنین در این مدت معاف از پرداخت عوارض گمرکی نیز شامل آنها می شود.

وی در ادامه به تشریح فعالیت های پارک علم و فناوری هرمزگان پرداخت و گفت: در حال حاضر 40 شرکت دانش بنیان در پارک هرمزگان فعالیت دارند که هر کدام بطور متوسط برای چهار نفر اشتغال ایجاد کرده اند.

فتی ادامه داد، در حال حاضر 7 محصول پارک علم و فناوری وارد بازار شده است.

وی یکی از موانع اصلی پیش روی پارک علم و فناوری استان هرمزگان را نبود زیرساخت های لازم بویژه فضای فیزیکی دانست و گفت: تامین زیرساخت ها می تواند کمک شایانی به توسعه شرکت های دانش بنیان کند.

وی با قدردانی از استانداری هرمزگان و اداره کل راه و شهرسازی ادامه داد، بخشی از فضای فیزیکی مورد نیاز با همکاری فرشید دستوان مدیرکل راه و شهرسازی تامین شده است اما نیاز است که فضای بیشتری به پارک اختصاص یابد که همیاری و همکاری همه جانبه می طلبد.

وی نبود فضاهایی همچون آزمایشگاه و کارگاه را از دیگر موانع توسعه شرکت های دانش بنیان عنوان کرد و افزود: این موانع باعث شده تا برخی از شرکت ها نتوانند ایده هایشان را تبدیل به پول کنند.

به گفته رئیس پارک علم و فناوری استان هرمزگان، علیرغم همه موانع فعالیت های خوبی در این استان انجام شده است که همه این موفقیت ها برگرفته از قابلیت ها و استعدادهای خدادادی همین استان است.

وی به تولید داروی درمان ناباروری در پارک علم و فناوری اشاره کرد و گفت: این دارو در همین مدت اندک به نتیجه قابل قبولی رسیده و توانسته همگام با سیاست افزایش جمعیت اقدام به درمان ناباروری کند.

فتی ادامه داد، این درمان با هزینه بسیار اندک به متقاضیان ارائه شده که به نتایج قابل قبولی نیز رسیده است.

وی با بیان دستاوردهای خوبی در پارک به دست آمده است، خاطرنشان کرد، الان می توانیم اعا کنیم که هرمزگان تنها استان تجاری نیست و استانی علمی و فناوری هم هست.