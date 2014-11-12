مجمع عمومی عادی شرکت توسعه معادن روی ایران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم حری افزود: جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) ۱۷ آبان‌ماه امسال در محل سالن اجتماعات دارالقرآن کریم زنجان برگزار شد.

وی ادامه داد: در این مجمع اعضای هیات‌مدیره، بازرس قانونی، نماینده بورس و اکثر سهام‌داران حقیقی و حقوقی شرکت معادل ۵۸.۵۳ درصد از کل سهام شرکت حضور داشتند.

حری افزود: در این جلسه که به ریاست سیدمهدی متولیان برگزار شد، بر اساس تصمیمات مجمع، پنج نفر از اشخاص حقوقی برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره این شرکت انتخاب شدند.

گروه مالی مهر اقتصاد، شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان، شرکت نگین ساحل رویال، شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه محوران و شرکت کالسیمین، پنج عضو حقوقی شرکت توسعه معادن روی ایران را تشکیل می‌دهند.