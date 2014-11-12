نمایشگاه دستاوردهای بانوان در ۵ استان کشور برگزار می شود/ حمایت وزارت صنعت از زنان پیشگام و توانمند

به گزارش خبرنگار مهر، پریچهر سلطانی شامگاه سه شنبه در نشست هم اندیشی بانوان بازرگان در اتاق بازرگانی کرمانشاه، اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، در دهه فجر امسال نمایشگاه توانمندی زنان در ۵ استان کشور برگزار خواهد شد.

وی گفت: این نمایشگاه فرصت مغتنمی است تا بانوان فعال در عرصه صنعت و تولید بتوانند دستاوردها و توانایی های خود را در این عرصه به نمایش بگذارند.

سلطانی این نمایشگاه را به عنوان یک همگرایی ملی معرفی کرد و افزود: کرمانشاه نیز در صورت فراهم بودن شرایط می تواند به عنوان یکی از پنج استان مد نظر، خود را معرفی کند.

معاون مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بانوان خاطرنشان کرد: زنان می توانند در توسعه و رونق اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته و به صورت پویا و فعال در این عرصه حضور داشته باشند.

وی با اشاره به حمایت وزارت صنعت از زنان فعال عرصه تولید و صنعت، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد بانوانی که شاغل و در عرصه های مختلف فعال هستند را افراد تحصیل کرده و دانشگاهی تشکیل می دهند.

سلطانی گفت: هم اکنون نرخ مشارکت زنان در کشور ما در سطح پایینی است، اما تلاش می کنیم که این میزان افزایش یافته و به ۳۰ درصد برسد.

وی در پایان وجود مرزهای تجاری را فرصت مناسبی برای رشد و توسعه استان کرمانشاه عنوان کرد و گفت: دستاوردهای بانوان می تواند از طریق این مرزها به خارج از کشور صادر شده و رونق صادرات را به دنبال داشته باشد.