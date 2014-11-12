۱۵۵۲ نفرساعت آموزش برای مسئولان کنترل کیفی اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم علایی شامگاه سه شنبه در نشست مشترک با مسئولان کنترل کیفی دستگاه ها تصریح کرد: آموزش از ملزومات توجه به استانداردها است و بر همین اساس به صورت جدی از سوی این اداره کل دنبال می شود.

وی با بیان اینکه استاندارد اردبیل جزو دستگاه های برتر در زمینه آموزش است، اضافه کرد: وضعیت برنامه های آموزشی مطلوب بوده و در صورتی که مشارکت مسئولان کنترل کیفی افزایش یابد امکان توسعه‌آموزش ها را نیز داریم.

وی با تاکید به اینکه برنامه آموزشی دو هزار و ۸۰۵ نفر ساعتی برای مسئولان کنترل کیفی پیش بینی شده است، ادامه داد: بخش مهمی از برنامه ها در نیمه اول سال محقق شده است.

به گفته علایی علاوه بر این برنامه آموزش هزار و ۱۷۰ نفر ساعتی برای کارکنان استاندارد در سال جاری در نظر گرفته شده است که تاکنون ۵۷۴ نفر ساعت از آن اجرا شده است.

مدیر کل استاندارد استان دوره های آموزشی برگزار شده را شامل ارتقا کیفیت بسته بندی محصولات داخلی، آشنایی با قانون مبارزه با قاچاق کالا و تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها برشمرد.

وی اضافه کرد: همچنین دوره های استاندارد و بهره وری، مصالح و فناوری های نوین در ساخت و ساز ها، تجهیزات مورد استفاده در مهد کودک، اصول بازرسی و همکاری، آشنایی با مبانی استاندارد، تجزیه و تحلیل خطرات بالقوه، اصول تغزیه و بهداشت، صحه گذاری روش آزمون های آزمایشگاهی برگزار شده است.

علایی با تاکید به تداوم آموزش ها افزود: بخشی از آموزش ها متناسب با نیاز دستگاه ها بوده و بخشی بر اساس آماده سازی علمی مسئولان کیفی برگزار می شود.