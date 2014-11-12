کارگاه آموزشی مستند سازی تجربیات مدیران کردستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه و به همت دفتر آموزش و پژوهش استانداري كردستان، كارگاه آموزش مستندسازي تجربيات مديران در سنندج برگزار شد.

مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری کردستان در این کارگاه آموزشی گفت: این طرح در حوزه مدیریت دولتی با هدف استفاده از دانش عملی مدیران اجرا شده و کردستان پنجمین استانی است که این کارگاه آموزشی در آن برگزار می شود.

سنور احمدی اظهار داشت: این کارگاه آموزشی با دو رویکرد علمی و عملی در دست اجرا است و این طرح طی چند ماه گذشته و با هدف تلفیق مزایای دانش و تجربه ارائه و عملیاتی شده است.

وی افزود: یکی از سرفصل‌ های دروس در این دوره‌ ها اهمیت مستند سازی و جایگاه آن در نظام مدیریت دانش است و انتظار می رود در آینده مدیران از این الگو استفاده لازم را داشته باشند.

مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری کردستان بیان کرد: همچنین رابطه مستند سازی با سایر نظام‌ های مدیریتی از دیگر سرفصل‌ های مهم کارگاه آموزشی مستند سازی تجربیات مدیران کردستان است.

وي با اشاره به برگزاري برنامه هاي اين چنين در دفتر آموزش و پژوهش استانداري كردستان يادآور شد: برگزاري برنامه هاي آموزشي براي اقشار مختلف يكي از رويكردهاي اصلي اين دفتر به شمار مي رود.

احمدي عنوان كرد: دوره هاي آموزشي ويژه مديران، كارشناسان و پرسنل ادارات و سازمان هاي دولتي استان كردستان در سال جاري به عنوان يك اولويت در دستور كار قرار گرفته است و انتظار مي رود كه اين روند در نيمه دوم سال جاري نيز ادامه داشته باشد.

در اين كارگاه آموزشي مدیر کل دفتر پژوهش ‌های کاربردی مرکز آموزش ‌های مدیریت دولتی کشور به سخنراني پرداخت و مباحث مختلفي را در اين حوزه مورد بحث و بررسي قرار داد.