حضور ۳ فوتسالیست قمی در مسابقات گرندپریکس برزیل

کریم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم ملی فوتسال کشورمان از امروز کار خود را در مسابقات جام گرندپریکس برزیل آغاز می‌کند و ۳ بازیکن حاضر در این مسابقات، نمایندگان قم هستند.

وی گفت: از بین بازیکنان شاخصی که از لیگ بر‌تر فوتسال باشگاه‌های کشور برای عضویت در تیم ملی فوتسال کشورمان انتخاب شده‌اند علیرضا وفایی و ابوالقاسم اروجی دو بازیکن تیم فوتسال ماهان تندیس قم در فهرست تیم ملی حضور دارند.

رئیس هیئت فوتبال استان قم بیان داشت: علیرضا وفایی سال گذشته نیز در مسابقات گرند پریکس برزیل شرکت کرد و حضور در آن مسابقات، تجربه‌ای برای حضور وی در مسابقات قهرمانی آسیا بود اما ابوالقاسم عروجی برای نخستین بار حضور در این رقابت‌ها را تجربه می‌کند.

بهرامی افزود: ملی‌پوش قمی عضو تیم نوریلسکی نیکل روسیه یعنی علی‌اصغر حسن‌زاده نیز در ترکیب تیم ملی کشورمان حضور دارد و در کنار علیرضا وفایی یکی از ارکان اصلی تیم ملی کشورمان است.

وی عنوان کرد: تیم ملی کشورمان پیش از آغاز بازی‌ها در یک بازی دوستانه موفق شد ویتنام یکی از تیم‌های حاضر در این مسابقات را با شش گل شکست دهد و در نخستین دیدار خود در جام گرندپریکس به مصاف تیم ملی گواتمالا خواهد رفت.

رئیس هیئت فوتبال استان قم تصریح کرد: این دوره از رقابت‌ها از ۲۱ لغایت ۲۵ آبان با حضور تیم‌های ایران، برزیل، گواتمالا، کاستاریکا، ویتنام و کلمبیا برگزار می‌شود و تیم ملی فوتسال ایران ایران در اولین دیدار خود ساعت ۱۶ به وقت برزیل به مصاف گواتمالا می‌رود.

بهرامی خاطرنشان کرد: دومین دیدار تیم ملی فوتسال برابر کاستاریکا برگزار می‌شود و حضور در این مسابقات برای بازیکنان ملی پوش ما تجربه خوبی پیش از مسابقات جام جهانی کلمبیا است به خصوص ابوالقاسم عروجی که امیدواریم توانایی‌های خود را به کادر فنی تیم ملی فوتسال اثبات کند.