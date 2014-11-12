مطالعات دقیق برای رفع مشکل گرد و غبار در قم صورت گیرد/ سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق صالحی منش، شامگاه سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان که با حضور مدیر ملی کمیته مقابله با پدیده گرد و غبار در تالار امام رضا (ع) استانداری قم برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: کمیته‌های ستاد ملی مبارزه با گرد و غبار در قم باید تشکیل شود و در راستای برطرف شدن مشکل گرد و غبار و ریزگرد‌ها در قم باید مطالعات دقیقی صورت گیرد.

وی افزود: اگر این مسئله با مطالعات دقیقی همراه باشد در سفر رئیس جمهور به قم اعتبارات خوب و مورد نیاز این طرح تخصیص داده خواهد شد.

استاندار قم، با اشاره به سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به قم ابراز داشت: بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته امیدواریم تا دو ماه آینده میزبان ریاست جمهوری باشیم و آقای دکتر روحانی به قم سفر کند.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور در خصوص مسئله گرد و غبار و ریزگرد‌ها نگاه کارشناسانه‌ای دارد، افزود: در سفرهای استانی رئیس جمهور، اعتبارات خوبی به منظور مبارزه با این معضل اختصاص داده‌ شده که استانداران از این موضوع ابراز رضایت داشتند.

حجت الاسلام صالحی منش با بیان اینکه پدیده بروز گرد و غبار در سال‌های اخیر مشکلات زیادی را برای استان قم ایجاد کرده است، به طرح‌های ابلاغی از مرکز برای رفع این مشکل اشاره و تصریح کرد: با همدلی، وحدت ملی و مشارکت آحاد مردم و دستگاه‌ها می‌توان زمینه اجرای این طرح‌ها را فراهم کرد.

اعتبارات مبارزه با معضل گرد و غبار کافی نیست

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قم نیز در این جلسه اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین معضلاتی که در زمینه زیست محیطی، قم را تهدید می‌کند، بحث گرد و غبار و ریزگرد‌ها است.

محسن اروجی با بیان اینکه اگر در زمینه رفع مشکل گرد و غبار در قم اقدام جدی صورت نگیرد، محیط زیست استان دچار مشکل جدی خواهد شد، افزود: گرد و غبار علاوه بر اینکه تاثیرات نامناسبی بر روی محیط زیست استان و سلامتی شهروندان به دنبال دارد، بر استان‌های همجوار نیز تاثیرات بدی خواهد داشت.

وی ادامه داد: متخصصان، دانشگاهیان، اساتید و مدیران باید با یکدیگر همفکری داشته تا با استفاده از تجربیات هم در راستای رفع معضل گرد و غبار در استان راه حل‌هایی پیدا شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قم با بیان اینکه در حال حاضر اعتباراتی که به منظور مبارزه با معضل گرد و غبار تخصیص می‌یابد کافی نیست افزود: برای مبارزه با این معضل نیازمند اعتبارات ملی هستیم و نهادهای مختلفی از جمله سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی می‌بایست وارد میدان شوند تا قدم‌هایی در راستای حل این مشل برداشته شود.