به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه تاليف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن» به تازگی كتابی با عنوان «گذری بر معماری متقدم مسلمانان» نوشته جان كرس‌ول، بازنگری جيمز آلن و ترجمه مهدی گلچين‌عارفی منتشر كرده‌است. اين كتاب كه يكی از منابع ارزشمند در حوزه معماری اسلامی محسوب می شود؛ روز شنبه 24 آبان در سالن همايش‌های فرهنگستان هنر رونمايی می شود.

در اين مراسم محمد‌علی معلم‌دامغانی رييس فرهنگستان هنر، سيد محمد بهشتی رييس پژوهشگاه ميراث فرهنگی، مهرداد قيومی بيدهندی استاديار و پژوهشگر حوزه معماری، مهدی مقيسه، پژوهشگر و نويسنده عرصه هنرهای تجسمی و مهدی گلچين عارفی مترجم كتاب سخنرانی می كنند.

اين کتاب به بررسی دقيق و موشکافانه از آثار برجسته معماری كه ريشه در وقايع تاريخی و پيدايش سنت معماری اسلامی دارد، می پردازد. نگارنده با ارائه فهرستی از آثار و بناهای بر جای مانده از معماری اسلامی با ترتيبی تاريخی در دو بخش با عناوين «امويان» و «عباسيان» به شرح و تحليل دقيق آثار صدر اسلام تا نيمه دوم قرن سوم پرداخته است. در اين بررسی که شامل بيست و دو فصل است با توجه به منابع دست اول تاريخی، گزارش سياحان، کاشفان و باستانشناسان به زبان‌های گوناگون نسخه مجملی از معماری متقدم مسلمانان فراهم آمده است.

اين مراسم روز شنبه 24 آبان، ساعت 15/30 در سالن همايش‌های فرهنگستان هنر برگزار می شود. علاقه‌مندان براي شركت در اين برنامه می توانند به نشانی: خيابان ولی عصر(عج)، پايين‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552 طبقه سوم مراجعه كنند.